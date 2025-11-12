Ο Τραμπ ευελπιστεί πως σύντομα θα υπογράψει το νομοσχέδιο, που θα βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο δημοσιονομικής παράλυσης των ΗΠΑ παρά τις αντιρρήσεις των Δημοκρατικών.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα προσπαθήσει να τερματίσει την μεγαλύτερη σε διάρκεια διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ, με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) για ένα προσωρινό πακέτο χρηματοδότησης που θα επιτρέψει την επανεκκίνηση της διαταραγμένης επισιτιστικής βοήθειας, την πληρωμή εκατοντάδων χιλιάδων ομοσπονδιακών εργαζομένων και την αναζωογόνηση ενός προβληματικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν επί του παρόντος μια οριακή πλειοψηφία 219 - 213 στη Βουλή. Ωστόσο, η υποστήριξη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο νομοσχέδιο αναμένεται να κρατήσει το κόμμα του ενωμένο παρά την έντονη αντίθεση των Δημοκρατικών της Βουλής, οι οποίοι είναι θυμωμένοι που μια μακρά αντιπαράθεση, η οποία ξεκίνησε από τους συναδέλφους τους στη Γερουσία απέτυχε να εξασφαλίσει συμφωνία για την επέκταση των ομοσπονδιακών επιδοτήσεων στην ασφάλεια για την υγεία.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι υπεύθυνοι για το χάος που έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ»

Λίγο πριν από την προετοιμασία της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, για την ψήφιση του νομοσχεδίου, που ενέκρινε η Γερουσία με σκοπό την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, οι Δημοκρατικοί πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου στα σκαλιά του Καπιτωλίου, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν τη Βουλή, τη Γερουσία και την προεδρία», δήλωσε ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής, Χακίμ Τζέφρις. «Είναι υπεύθυνοι για το χάος που έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ. Οι Δημοκρατικοί της Βουλής αντιτίθενται σθεναρά σε αυτό το κομματικό νομοσχέδιο δαπανών των Ρεπουμπλικανών που συνεχίζει να καταστρέφει την υγειονομική περίθαλψη του αμερικανικού λαού» συμπλήρωσε.

Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία από τις διατάξεις για την υγειονομική περίθαλψη που οι Δημοκρατικοί έκαναν κεντρικό θέμα της μάχης τους με τους Ρεπουμπλικάνους όταν έκλεισε η κυβέρνηση. Ορισμένοι γερουσιαστές της Δημοκρατικής ομάδας αποχώρησαν και ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου, μεγάλο μέρος του κόμματος καταδίκασε την απόφασή τους.

«Δουλεύουμε για τον αμερικανικό λαό καθώς στεκόμαστε στα σκαλιά του Καπιτωλίου, έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη στη Βουλή, μια μάχη που δίνουμε τη μία εβδομάδα μετά την άλλη, και η οποία θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα... Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να υπερασπιστούμε τον Νόμο για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας και την επέκταση των φορολογικών πιστώσεων. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα νοσοκομεία σας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα γηροκομεία σας» είπε μεταξύ άλλων.

«Οι Δημοκρατικοί έχουν διεξάγει μια ισχυρή μάχη, τη μία εβδομάδα μετά την άλλη, θέτοντας το ζήτημα της αντιμετώπισης της κρίσης υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει. Μόλις ξεκινήσαμε», σημείωσε ο επικεφαλής της μειοψηφίας της Βουλής ενώ δήλωσε πως οι Δημοκρατικοί θα προσπαθήσουν να επιβάλουν ψηφοφορία για μια τριετή παράταση των φορολογικών πιστώσεων του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας (Affordable Care Act), χρησιμοποιώντας την τακτική που είναι γνωστή ως αίτηση απαλλαγής. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την υποστήριξη τεσσάρων μόλις Ρεπουμπλικανών, για να περάσει.

Ο Τζέφρις δήλωσε ότι τρία χρόνια θα παρείχαν ένα «επίπεδο βεβαιότητας στους Αμερικανούς της εργατικής τάξης που βρίσκονται στα πρόθυρα να δουν τα ασφάλιστρα, τις συμμετοχές και τις εισφορές τους να εκτοξεύονται».

Η αίτηση απαλλαγής απαιτεί 218 υπογραφές, οπότε αν την υπογράψουν και οι 214 Δημοκρατικοί, θα χρειαστούν τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι που θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια.

«Ψηφίζουμε κατά του νομοσχεδίου γιατί η υγεία των Αμερικανών πλέον ανήκει στον Τραμπ και ο Τραμπ φροντίζει μόνο για τους δισεκατομμυριούχους φίλους του» είπε μία Δημοκρατική γερουσιαστής.

Η ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή ενθάρρυνε τα μέλη της να αντιταχθούν στο νομοσχέδιο για να παραμείνει η κυβέρνηση ανοιχτή έως τις 30 Ιανουαρίου όσον αφορά την ολομέλεια. Αφορμή είναι σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς το γεγονός ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δεν περιέχει τίποτα που να σχετίζεται με το βασικό αίτημα των Δημοκρατικών για την επέκταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Νόμου περί Προσιτής Φροντίδας Υγείας.

Ελπίζει να υπογράψει το νομοσχέδιο ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη, ευελπιστεί πως θα υπογράψει σε λίγες ώρες το νομοσχέδιο που θα βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο δημοσιονομικής παράλυσης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου του προηγούμενου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα διεξαχθεί περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς, βάζοντας την υπογραφή του. Ευελπιστούμε ότι θα υπογραφεί αργότερα απόψε», είπε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες του CNN/Reuters/NBCNews





