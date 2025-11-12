Μετά τον υπουργό Δικαιοσύνης, εκτός ουκρανικής κυβέρνησης είναι πλέον και η υπουργός Ενέργειας.

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χριντσούκ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέβαλε την παραίτησή της, στον απόηχο της έρευνας που διεξάγουν οι υπηρεσίας κατά της διαφθοράς για σκάνδαλο με μίζες εκατομμυρίων στον ενεργειακό τομέα.

Αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και ανάρτησε την επιστολή παραίτησής της στη σελίδα της στο Facebook.

«Η θέση δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός για μένα. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας και στους βουλευτές για την ευκαιρία να εργαστώ προς όφελος του κράτους, κάτι που έκανα τα τελευταία 10 χρόνια σε διάφορες θέσεις στη δημόσια διοίκηση... Δεν υπήρξαν παραβιάσεις του νόμου στο πλαίσιο των επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων. Τέτοια γεγονότα δεν μπορούν να υπάρχουν κατ' αρχήν. Όσο για τις εικασίες σχετικά με τις προσωπικές μου σχέσεις - οποιαδήποτε εικασία για αυτό το θέμα είναι ακατάλληλη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε όλα. Στο τέλος, ο χρόνος θα βάλει τα πάντα στη θέση τους» αναφέρει μεταξύ άλλων η παραιτηθείσα υπουργός Ενέργειας.

Σε διαθεσιμότητα ο υπουργός Διακιοσύνης

Νωρίτερα την Τετάρτη τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας, Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, εν μέσω της εκτεταμένης έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

«Σήμερα το πρωί, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης. Ελήφθη απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο Γκέρμαν Γκαλουστσένκο από την εκτέλεση των καθηκόντων του υπουργού Δικαιοσύνης», δήλωσε η Ουκρανή πρωθυπουργός, σε ανακοίνωσή της. Η κίνηση αυτή έγινε στον απόηχο της έρευνας από υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία για ένα σκάνδαλο «μεγάλης κλίμακας», όπως το περιγράφουν με μίζες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορά ανώτερους αξιωματούχους του τομέα ενέργειας.

Οι ουκρανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε επτά άτομα για εμπλοκή στην υπόθεση, η οποία προκάλεσε δημόσια αγανάκτηση και εκ νέου έλεγχο στις απόπειρες Ζελένσκι να εξαλείψει τη διαφθορά.

Ο Γκαλουστσένκο, ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν υπουργός Ενέργειας, φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο ερευνών από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) τη Δευτέρα. Την Τετάρτη δήλωσε ότι μίλησε με την Σβιριντένκο και συμφώνησε απόλυτα με την απόφαση της κυβέρνησης. «Πιστεύω ότι η αναστολή για το χρονικό διάστημα της έρευνας είναι ένα πολιτισμένο και σωστό σενάριο. Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου στο νομικό πεδίο και θα αποδείξω τη θέση μου», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει προσωρινά η υφυπουργός Δικαιοσύνης για Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Λιουντμίλα Σουχάκ.Η NABU και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAP) δήλωσαν την Τρίτη ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ένας πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργού, γνωστός με το ψευδώνυμο «Τσε Γκεβάρα», μετά από στοιχεία για παράνομες μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν δύο ημέρες αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεσή της μέχρι σήμερα κατά του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών σταθμών και ηλεκτρικών υποσταθμών, και έπληξε την ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του διαχειριστή ενέργειας Цentrеgenergo.

Έρευνα για διαφθορά στην Energoatom

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα social media, η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι πίσω από το σχέδιο βρισκόταν μια «εγκληματική οργάνωση υψηλού επιπέδου», η οποία, όπως είπε, είχε ως ηγετικό στέλεχος έναν επιχειρηματία ενώ μέλη της ήταν ένας πρώην σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας, ο επικεφαλής ασφαλείας της εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Energoatom και τέσσερις υπάλληλοι.

«Συνολικά, περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ πέρασαν από αυτό το λεγόμενο "πλυντήριο"», ανέφερε η υπηρεσία στην ανακοίνωση, η οποία δεν κατονόμασε κανένα από τα άτομα. Η Energoatom επί του παρόντος λειτουργεί τρεις πυρηνικούς σταθμούς που προμηθεύουν την Ουκρανία με περισσότερο από το μισό της ηλεκτρικής της ενέργειας.

Με πληροφορίες του Reuters/Politico/NYT





