Μετά την εκεχειρία του Ισραήλ με τη Χαμάς, οι IDF έχουν ισοπεδώσει ολόκληρες γειτονιές. Νέες δορυφορικές εικόνες δημοσιεύει το BBC.

Το Ισραήλ έχει ισοπεδώσει περισσότερα από 1.500 κτίρια σε περιοχές της Γάζας οι οποίες παραμένουν υπό τον έλεγχό του από την έναρξη της εκεχειρίας με τη Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου, αναφέρει το BBC, που δημοσιεύει νέες δορυφορικές εικόνες.

Οι νέες φωτογραφίες - η πιο πρόσφατη τραβήχτηκε στις 8 Νοεμβρίου - δείχνουν ότι ολόκληρες γειτονιές που ελέγχονται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν ισοπεδωθεί σε λιγότερο από έναν μήνα.

Ο πραγματικός αριθμός των κατεστραμμένων κτιρίων μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς οι δορυφορικές εικόνες για ορισμένες περιοχές δεν είναι διαθέσιμες για αξιολόγηση από το BBC Verify.

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι οι κατεδαφίσεις ενδέχεται να παραβιάζουν τους όρους της εκεχειρίας, που επετεύχθη με μεσολαβητές τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Ωστόσο, εκπρόσωπος των IDF δήλωσε στο BBC Verify ότι οι ενέργειες αυτές είναι «σύμφωνες με το πλαίσιο της εκεχειρίας».

Το σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα ανέφερε ότι «όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών, θα ανασταλούν». Έκτοτε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Η ανάλυση των δορυφορικών εικόνων από το BBC Verify δείχνει ότι η ισοπέδωση κτιρίων στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό συνεχίζεται σε μεγάλη κλίμακα.

Το BBC χρησιμοποίησε έναν αλγόριθμο ανίχνευσης αλλαγών για να αναλύσει εικόνες από ραντάρ που τραβήχτηκαν πριν και μετά την εκεχειρία, προκειμένου να επισημανθούν τα σημάδια καταστροφής, και στη συνέχεια μέτρησε τα κτίρια που καταστράφηκαν.

Όπως αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα, «εξετάσαμε τα κτίρια που καταστράφηκαν πίσω από την Κίτρινη Γραμμή - ένα όριο που εκτείνεται κατά μήκος του βορρά, του νότου και της ανατολής στη Γάζα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου, το Ισραήλ συμφώνησε να αποσύρει τις δυνάμεις του σε αυτό το όριο, το οποίο επισημαίνεται με μια κίτρινη γραμμή στους χάρτες που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός».

«Δεν μας άφησαν τίποτα, κατέστρεψαν τα πάντα»

Οι νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι μετά την εκεχειρία καταστράφηκαν κτίρια στην ανατολική Χαν Γιούνις, γύρω από το Αμπασάν αλ-Καμπίρα.

Προ εκεχειρίας τα συγκεκριμένα κτίρια δεν είχαν υποστεί ζημιές, επισημαίνει το BBC. Πλέον, σπίτια, κήποι, δέντρα, έχουν ισοπεδωθεί.

Η σύγκριση των δορυφορικών εικόνων που τραβήχτηκαν στην περιοχή στην αρχή του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 με εκείνες που τραβήχτηκαν κοντά στην ημερομηνία της κατάπαυσης του πυρός δείχνει ελάχιστες αλλαγές σε πολλά κτίρια.

Η Λάνα Χαλίλ ζούσε στο Αμπασάν αλ-Καμπίρα πριν εκτοπιστεί στο κοντινό αλ-Μαουάσι. Περιέγραψε το σπίτι της ως «παράδεισο» γεμάτο «κήπους και λαχανικά».

Τώρα, όπως και τόσα άλλα μέρη της Γάζας, η περιοχή έχει μετατραπεί σε ερείπια.

«Ο ισραηλινός στρατός δεν μας άφησε τίποτα, κατέστρεψαν τα πάντα», είπε.

Σε μια άλλη περιοχή, ανατολικά της Ράφα, οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν κάτι ανάλογο. Πολλά κτίρια που από ψηλά φαινόταν να μην έχουν υποστεί ζημιές πριν από την κατάπαυση του πυρός, έχουν καταστραφεί. Αεροφωτογραφίες μιας τεράστιας έκρηξης που δημοσιεύτηκαν στις αρχές Νοεμβρίου δείχνουν σκόνη να υψώνεται πάνω από τα ερείπια της γειτονιάς.

Η καταστροφή συνεχίστηκε και μέσα στην πόλη της Γάζας, στην ανατολική γειτονιά Shejaiya, καθώς και κοντά στο ινδονησιακό νοσοκομείο στην άκρη του στρατοπέδου Jabalia.

Ο Εϊτάν Σαμίρ, πρώην επικεφαλής του Τμήματος Εθνικής Ασφάλειας του υπουργείου Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, υποστήριξε ότι οι ενέργειες του IDF δεν παραβιάζουν τους όρους της εκεχειρίας, καθώς δεν ισχύουν για περιοχές της Λωρίδας πίσω από την Κίτρινη Γραμμή.

Επαληθευμένα βίντεο που δείχνουν ελεγχόμενες κατεδαφίσεις και εκσκαφείς να γκρεμίζουν κτίρια, τα οποία δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την κατάπαυση του πυρός, έχουν εντοπιστεί γεωγραφικά σε περιοχές πίσω από την Κίτρινη Γραμμή.

Ο Σαμίρ δήλωσε στο BBC Verify ότι, σύμφωνα με τις πηγές του εντός των IDF, επικrατεί η άποψη ότι «Η Χαμάς έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στο έδαφος που ελέγχει, όπως και το Ισραήλ»

Σύμφωνα με τις πηγές του, οι IDF θεωρούν απίθανο η Χαμάς να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο της συμφωνίας.

Οι κατεδαφίσεις αποτελούν «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός»

Οι IDF υπερασπίζονται τις ενέργειές τους και ένας εκπρόσωπός του δήλωσε: «Η συμφωνία ορίζει ότι όλες οι "τρομοκρατικές" υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των τούνελ, πρέπει να καταστραφούν σε ολόκληρη τη Γάζα. Το Ισραήλ απαντά σε απειλές, παραβιάσεις και τρομοκρατικές υποδομές».

Στις 18 Οκτωβρίου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, έγραψε στο X ότι «η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας με την καταστροφή όλων των τρομοκρατικών υποδομών» ήταν ένα «σαφές» μέρος της πολιτικής ασφάλειας του Ισραήλ.

Το σημείο 13 του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, αναφέρει ότι όλες οι «στρατιωτικές, τρομοκρατικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των τούνελ και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα ξαναχτιστούν».

Ωστόσο, αναφέρει επίσης ότι η διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας θα πραγματοποιηθεί «υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων παρατηρητών».

«Αυτό αποτελεί σαφώς παραβίαση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Δρ H A Hellyer, ανώτερος συνεργάτης του RUSI. «Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν είναι διατεθειμένη να το αναγνωρίσει ως κάτι τέτοιο, επιμένοντας ότι η εκεχειρία πρέπει να τηρηθεί, ακόμη και όταν στην πραγματικότητα δεν τηρείται».

Ο Hugh Lovatt, ανώτερος ερευνητής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι οι κατεδαφίσεις μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το ειρηνευτικό σχέδιο.

«Το πρόβλημα των κατεδαφίσεων θα επιδεινωθεί όσο παραμένει το Ισραήλ στη ζώνη πίσω από την Κίτρινη Γραμμή. Τελικά, η αίσθηση ότι το Ισραήλ καθυστερεί την αποχώρησή του και επιδιώκει να δημιουργήσει νέα μόνιμα δεδομένα επί τόπου, όπως έχει κάνει στη Δυτική Όχθη, θα αποτελέσει μια ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τη διατήρηση της εκεχειρίας».

