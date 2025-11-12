Η ομοφυλοφιλία έπαψε να είναι παράνομη στην Κίνα το 1997, ωστόσο οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται.

Η Apple επιβεβαίωσε ότι έχει αφαιρέσει δύο από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές γνωριμιών για ομοφυλόφιλους στην Κίνα - το Blued και το Finka - από το App Store της στη χώρα, κατόπιν εντολής των αρχών.

«Ακολουθούμε τους νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Βάσει εντολής της Διοίκησης Κυβερνοχώρου της Κίνας (Cyberspace Administration of China), αφαιρέσαμε αυτές τις δύο εφαρμογές μόνο από το κινεζικό κατάστημα εφαρμογών», δήλωσε εκπρόσωπος της Apple.

Το Blued είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές γνωριμιών για ομοφυλόφιλους στην Κίνα, με δεκάδες εκατομμύρια λήψεις και η κίνηση αυτή προκαλεί εύλογα ανησυχία στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της χώρας.

Σύμφωνα με ελέγχους του BBC, μια «ελαφριά» έκδοση της εφαρμογής Blued παραμένει διαθέσιμη στα κινεζικά app stores, ενώ άλλες εφαρμογές γνωριμιών για ομοφυλόφιλους και bisexuals - όπως οι Jicco και Jack’d - παραμένουν διαθέσιμες στη χώρα.

Η Apple λειτουργεί ξεχωριστό App Store στην Κίνα, σύμφωνα με τους αυστηρούς νόμους της χώρας για το διαδίκτυο. Δημοφιλείς εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp δεν είναι διαθέσιμες εκεί. Οι χρήστες συσκευών Android στην Κίνα χρησιμοποιούν, παράλληλα, τοπικά προσαρμοσμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος, καθώς το Google Play Store είναι επίσης μπλοκαρισμένο.

Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας εξέφρασαν ανησυχία για την αφαίρεση των Blued και Finka, με ένα άτομο να δηλώνει: «Ελπίζω αυτοί οι ετεροφυλόφιλοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να καταλάβουν ότι η αγάπη είναι κάτι σπάνιο - δεν είναι κάτι ντροπιαστικό».

Το 2022, η δημοφιλής αμερικανική εφαρμογή γνωριμιών για ομοφυλόφιλους Grindr αφαιρέθηκε από το App Store της Apple στην Κίνα, λίγο μετά την έναρξη καταστολής από τη Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας κατά περιεχομένου που θεωρήθηκε παράνομο ή ακατάλληλο.

Την επόμενη χρονιά, η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέους κανόνες που απαιτούν από όλες τις εφαρμογές που εξυπηρετούν εγχώριους χρήστες να εγγράφονται για άδεια λειτουργίας, με αποτέλεσμα την αφαίρεση πολλών ξένων εφαρμογών από το διαδίκτυο.

Ο διαδικτυακός ρυθμιστικός φορέας ανέφερε ότι οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην «προώθηση της τυποποιημένης και υγιούς ανάπτυξης της διαδικτυακής βιομηχανίας».

Σημειώνεται πως οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων, όπως το Beijing LGBT Center και το ShanghaiPride, έχουν παύσει τη λειτουργία τους τα τελευταία χρόνια στην Κίνα.