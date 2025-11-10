Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει γίνει στόχος ρατσιστικών και ισλαμοφοβικών επιθέσεων από υψηλού προφίλ Ρεπουμπλικάνους και influencers του κινήματος MAGA.

Μπορεί ο Ζοχράν Μαμντάνι να κέρδισε άνετα τις εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ωστόσο ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δώσει όρκο να κάνουν τα πάντα για να τον εμποδίσουν να αναλάβει τα καθήκοντά του: ακόμη και αν χρειαστεί να του αφαιρέσουν την αμερικανική υπηκοότητα.

Το στίγμα των προθέσεων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είχε δώσει προεκλογικά και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε τη Νέα Υόρκη με μείωση των ομοσπονδιακών κονδυλίων, αν έβγαινε νικητής ο Μαμντάνι, χαρακτηρίζοντας τον 34χρονο «κομμουνιστή». Ο Μαμντάνι μπορεί να κέρδισε με σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά τον Άντριου Κουόμο, αυτό ωστόσο δεν φαίνεται να πτοεί τους Ρεπουμπλικανούς που ήδη έχουν πάρει θέση μάχης.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές έχουν ζητήσει τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης του Μαμντάνι (το 2018) με στόχο την αφαίρεση της αμερικανικής υπηκοότητας και εν συνεχεία... την απέλασή του. Τον έχουν κατηγορήσει - χωρίς να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία - για συμμετοχή σε κομμουνιστικές και «τρομοκρατικές» δραστηριότητες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν την απέλαση του Ζοχράν Μαμντάνι

{https://www.youtube.com/watch?v=G6QLoT2nbmM}

«Εάν ο Μαμντάνι είπε ψέματα στα έγγραφα πολιτογράφησης, δεν μπορεί να είναι Αμερικανός πολίτης και σίγουρα δεν μπορεί να θέτει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης. », ανέφερε σε ανάρτησή του στις 28 Οκτωβρίου ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Άντι Όγκλς, ο οποίος ζήτησε από την Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι να διερευνήσει τα έγγραφα πολιτογράφησης του Μαμντάνι, χαρακτηρίζοντάς τον «κομμουνιστή» που στο παρελθόν «έχει ασπαστεί δημόσια μια τρομοκρατική ιδεολογία».

{https://x.com/RepOgles/status/1983182872975491457?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983182872975491457%7Ctwgr%5E0c54198a2d81b0f2d2da53a89b1c477aa2914a24%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthenationaldesk.com%2Fnews%2Famericas-news-now%2Ftennessee-gop-congressman-calls-on-bondi-to-investigate-mamdanis-naturalization-documents-andrew-cuomo-curtis-sliwa}

«Το αμερικανικό σύστημα πολιτογράφησης ΑΠΑΙΤΕΙ την αποκάλυψη οποιασδήποτε σχέσης με τον κομμουνισμό ή τρομοκρατικές δραστηριότητες. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, βάλτε τον στην πρώτη πτήση πίσω στην Ουγκάντα», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Φλόριντα Ράντι Φάιν δήλωσε στις 27 Οκτωβρίου στο Newsmax ότι «Οι βάρβαροι δεν είναι πλέον στην πύλη, είναι μέσα» και πως «είναι σαφές, σύμφωνα με πολλά από αυτά που έχω διαβάσει, ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει την υπηκοότητα».

Ωστόσο, το PolitiFact δεν βρήκε αξιόπιστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι ο Μαμντάνι είχε πει ψέματα στην αίτησή του για να λάβει την αμερικανική υπηκοότητα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Μπορεί να ανακληθεί η υπηκοότητα του Ζοχράν Μαμντάνι;

Γεννημένος στην Ουγκάντα, ο Ζοχράν Μαμντάνι μετακόμισε στις ΗΠΑ το 1998, σε ηλικία επτά ετών, και έγινε πολίτης των ΗΠΑ το 2018. Για να γίνουν οι ενήλικες πολίτες των ΗΠΑ, πρέπει να ζουν στη χώρα ως νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι για πέντε χρόνια ή τρία χρόνια εάν είναι παντρεμένοι με Αμερικανό πολίτη. Η αποπολιτογράφηση - διαδικασία ανάκλησης της υπηκοότητας κάποιου - μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με δικαστική εντολή.

Έχει χρησιμοποιηθεί με φειδώ, όπως για την απομάκρυνση Ναζί που κατέφυγαν στις ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή ατόμων που έχουν καταδικαστεί ή συνδέονται με «τρομοκρατία».

Οι ειδικοί σε θέματα μετανάστευσης δήλωσαν ότι δεν έχουν δει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς των Άντι Όγκλς και Ράντι Φάιν σχετικά με τα έγγραφα πολιτογράφησης του Μαμντάνι.

Η Λέσχη Νέων Ρεπουμπλικανών της Νέας Υόρκης επικαλέστηκε την 14η Τροπολογία σε μια προσπάθεια να αποκλείσει τον Μαμντάνι από το αξίωμα, ισχυριζόμενη ότι έδωσε «βοήθεια και παρηγοριά» στους εχθρούς των ΗΠΑ υποστηρίζοντας ομάδες «υπέρ της Χαμάς». Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε τα δύο τρίτα των ψήφων και στα δύο σώματα του Κογκρέσου και πιθανότατα θα αντιμετώπιζε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι υποθέσεις αποπολιτογράφησης στις ΗΠΑ είναι ιστορικά σπάνιες, αν και αυξήθηκαν υπό την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με την Ιρίνα Μάντα, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Χόφστρα.

Η διαδικασία αποπολιτογράφησης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ - το οποίο τον Ιούνιο εξέδωσε ένα υπόμνημα με το οποίο έδινε εντολή στους δικηγόρους να δώσουν προτεραιότητα στις υποθέσεις αφαίρεσης της αμερικανικής ιθαγένειας - μπορεί να αφαιρέσει την αμερικανική υπηκοότητα υποβάλλοντας ποινικές κατηγορίες για απάτη πολιτογράφησης ή αστική αγωγή. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει ότι ο αιτών έκανε ψευδή δήλωση στην αίτηση υπηκοότητας επηρεάζοντας την τύχη της αίτησης.

Σύμφωνα με την Cassandra Burke Robertson, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve, είναι «εξαιρετικά απίθανο να προχωρήσει η διαδικασία κατά του Μαμντάνι».

Εάν ανακληθεί η υπηκοότητα του Μαμντάνι, θα επιστρέψει στο νόμιμο καθεστώς μόνιμου κατοίκου, γεγονός που θα του αφαιρούσε το αξίωμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από Al Jazeera