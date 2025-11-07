Ο Ισραηλινός υπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο «τύραννο» με αφορμή το ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάνου.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ απορρίπτει κατηγορηματικά τα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε νωρίτερα η Τουρκία κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλων Ισραηλινών αξιωματούχων.

Ο Γκίντεον Σάαρ έκανε λόγο σε ανάρτησή του για «δημόσιο κόλπο». Σε δήλωση στα social media καταδίκασε την κίνηση, και αποκάλεσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «τύραννο».

«Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης - η οποία, όπως υπενθυμίζεται, πρόσφατα ενορχήστρωσε τη σύλληψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης απλώς και μόνο επειδή τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Ερντογάν - εξέδωσε τώρα «εντάλματα σύλληψης» για Ισραηλινούς ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους.

»Στην Τουρκία του Ερντογάν, η δικαστική εξουσία έχει γίνει εδώ και καιρό ένα εργαλείο για τη φίμωση πολιτικών αντιπάλων και την κράτηση δημοσιογράφων, δικαστών και δημάρχων. Το Ισραήλ απορρίπτει σθεναρά, με περιφρόνηση, το τελευταίο δημόσιο κόλπο του τυράννου Ερντογάν».

{https://twitter.com/gidonsaar/status/1986875927608107403}