Από τις 19 Οκτωβρίου, οπότε και έγινε η ληστεία στο Λούβρο, έχουν ακουστεί πολλά. Αρχικά είπαν ότι ήταν καλοσχεδιασμένο έργο ληστών με μεγάλη εμπειρία. Γιατί πώς αλλιώς θα έμπαιναν μέρα μεσημέρι στο Λούβρο και θα έκλεβαν αμύθητης πολιτιστικής κληρονομιάς κοσμήματα ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό για τον κόσμο;

Σύντομα, η εικασία αυτή απορρίφθηκε και αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για μικροεγκληματίες που κατάφεραν να ληστέψουν το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο, απλά επειδή είχε πολλά κενά ασφαλείας.

Μέρα με τη μέρα οι φήμες επιβεβαιώνονται. Πληροφορίες δείχνουν ότι τα κενά στην ασφάλεια φαίνεται να ήταν γνωστά εδώ και χρόνια. Πιο χαρακτηριστικό ίσως από όλα είναι μια προειδοποίηση του 2014 για τους βασικούς κωδικούς πρόσβασης του μουσείου και ο λόγος είναι ότι ο κωδικός ήταν απλά η λέξη «Λούβρο». Η νέα έκθεση προσθέτει μόνο σε μια σειρά από αστοχίες στην ασφάλεια, που αποκάλυψε η ληστεία.

Στις συστάσεις του, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τόνισε την ανάγκη το Λούβρο να «ενισχύσει τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου του, η οποία παραμένει υπανάπτυκτη για ένα ίδρυμα του μεγέθους του Λούβρου».

Μια έκθεση του 2014 από τη γαλλική υπηρεσία ασφάλειας (ANSSI) που επικαλείται η Liberation αναφέρει ότι ο κωδικός πρόσβασης για τον διακομιστή που διαχειρίζεται το εκτεταμένο δίκτυο CCTV των μουσείων ήταν «Λούβρο» ενώ η πρόσβαση σε λογισμικό που διαχειριζόταν η εταιρεία τεχνολογίας ασφαλείας Thales προστατεύεται από έναν παρόμοια ...αλάνθαστο κωδικό πρόσβασης: «Thales», σύμφωνα με την Liberation.

Στον έλεγχο ασφαλείας, η ANSSI φέρεται να συνέστησε στο Λούβρο να ενισχύσει την κυβερνοασφάλειά του, καθώς και να απομακρυνθεί από το παρωχημένο λογισμικό που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προστατευτική του στάση. Η ANSSI δεν διέψευσε την έκθεση στο CNN, αλλά πρόσθεσε ότι ο έλεγχος «δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός του τρέχοντος επιπέδου ασφάλειας» των συστημάτων πληροφορικής του Λούβρου.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά από την άφιξή τους στον εξωτερικό τοίχο του Λούβρου, οι ληστές είχαν σκαρφαλώσει στο κτίριο και έσπασαν ένα παράθυρο. Μόνο τότε ενεργοποιήθηκαν οι εσωτερικοί συναγερμοί. Τέσσερα λεπτά αργότερα, αφού έσπασαν μια ενισχυμένη προθήκη και άρπαξαν εννέα ιστορικά κοσμήματα, οι ληστές διέφυγαν.

«Οι αδυναμίες στην προστασία της περιμέτρου μας είναι γνωστές και εντοπισμένες», δήλωσε η διευθύντρια του Λούβρου, Λόρενς ντε Καρ, μετά τη ληστεία.

Και εσωτερικά ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται ζοφερή.

Για τις 465 αίθουσες του Λούβρου, το προσωπικό ασφαλείας είχε μόνο 432 κάμερες κλειστού κυκλώματος για να παρακολουθεί τους χώρους, σύμφωνα με την έκθεση. Ενώ αυτός ο αριθμός σημαίνει αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με τον αριθμό που υπήρχαν το 2019, το 61% των γκαλερί παρέμεινε χωρίς κάλυψη κλειστού κυκλώματος.

Σημειώνεται πως το Λούβρο, το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο, καλύπτει περίπου έκταση 60.600,653 τ.μ.

Mε πληροφορίες του CNN