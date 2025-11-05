To DNA του 39χρονου φέρεται να βρέθηκε σε μία από τις προθήκες και σε αντικείμενα που εγκαταλείφθηκαν στο σημείο μετά τη ληστεία στο Λούβρο.

Σταρ στα social media με πάθος για τις μηχανές και πρώην φύλακας ασφαλείας στο κέντρο Πομπιντού, είναι σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ένας από τους υπόπτους για τη ληστεία στο Λούβρο.

Ο 39χρονος άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Abdoulaye N, συνελήφθη στο σπίτι του στο Aubervilliers, το προάστιο βόρεια του Παρισιού όπου γεννήθηκε, έξι ημέρες μετά την ληστεία της 19ης Οκτωβρίου. Τώρα είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για οργανωμένη κλοπή και συνωμοσία.

Τα γαλλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Abdoulaye N, του οποίου το DNA φέρεται να βρέθηκε σε μία από τις προθήκες και σε αντικείμενα που εγκαταλείφθηκαν στο σημείο, μεταξύ των οποίων γάντια και ένα ειδικό γιλέκο, είναι ένας από τους δύο υπόπτους που εισέβαλαν στο μουσείο.

Η Le Parisien και το BFMTV ανέφεραν ότι ο ύποπτος ήταν γνωστός στα social media ως Doudou Cross Bitume, με πολλά βίντεο στο YouTube και, πιο πρόσφατα, στο TikTok και στο Instagram. Ορισμένα βίντεο, με το σύνθημα Toujours plus près du bitume (Πάντα πιο κοντά στην άσφαλτο), τον δείχνουν να κάνει κόλπα με μηχανές στο Παρίσι και το Aubervilliers, κοντά στο αθλητικό στάδιο Stade de France. Σε άλλα δίνει συμβουλές γυναστικής και πώς να κάνει κάπιος μυς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε πολλά από τα βίντεο, ο Doudou Cross Bitume εμφανίζεται να οδηγεί ένα Yamaha TMax, το mega-scooter που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση των ληστών του Λούβρου. Οι ερευνητές που εργάζονται στην υπόθεση δεν έχουν ακόμη ανακτήσει τα κλεμμένα κοσμήματα. Η Le Parisien ανέφερε ακόμα ότι ο ύποπτος εργαζόταν για την εταιρεία logistics UPS, την Toys R Us και ως φύλακας ασφαλείας στο μουσείο τέχνης Pompidou.

{https://www.youtube.com/shorts/KcwYdR-lp-8}

Σύμφωνα με πολλά γαλλικά ΜΜΕ, το ποινικό μητρώο του Abdoulaye N περιλαμβάνει 15 αδικήματα, όπως: κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση κινδύνου σε τρίτους. Καταδικάστηκε επίσης για ληστεία κοσμηματοπωλείου το 2014.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, δήλωσε ότι ο ύποπτος δεν είπε πολλά στην αστυνομία, αλλά «ομολόγησε εν μέρει» τη συμμετοχή του στην ληστεία του Λούβρου. Ένας άλλος ύποπτος στην υπόθεση του Λούβρου, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, είχε καταδικαστεί για την ίδια ληστεία του 2014. Η Beccuau δήλωσε επίσης ότι τα προφίλ των υπόπτων «δεν αντιστοιχούν σε αυτά που γενικά συνδέει κανείς» με το υψηλού επιπέδου, σχολαστικά σχεδιασμένο οργανωμένο έγκλημα, κάνοντας τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης να εικάσουν ότι μπορεί να έχουν προσληφθεί από έναν άγνωστο «εγκέφαλο» της ληστείας.

{https://www.youtube.com/watch?v=z-UPQLh9ZxY}

Δικαστήριο στο Μπομπινί, ανέβαλε την Τετάρτη τη δίκη του για ξεχωριστή υπόθεση στην οποία κατηγορείται για πρόκληση ζημιών σε δημόσια περιουσία, λέγοντας ότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για μια «ορθή» ακρόαση λόγω της «προσοχής των ΜΜΕ και των πρόσφατων γεγονότων».

Ο Maxime Cavaillé, ένας από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τον ύποπτο, δήλωσε ότι η υπεράσπισή του θα είναι «εξαιρετικά προσεκτική» όσον αφορά στον «σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας» και θα στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής του πελάτη του, παρά την εξαιρετική φύση της υπόθεσης του Λούβρου.

Συνολικά τέσσερις ύποπτοι βρίσκονται υπό κράτηση για τη ληστεία στο Λούρο. Οι τρεις από αυτούς εικάζεται ότι ήταν μέλη της τετραμελούς συμμορίας που χρησιμοποίησε ένα κλεμμένο φορτηγό με σκάλα και ανυψωτικό για να φτάσει στο παράθυρο του πρώτου ορόφου της γκαλερί Apollo του μουσείου.

{https://www.instagram.com/doudoucross6/?__d=1%E9%AB%98%E6%95%88%E7%9A%84%E6%9F%A5%E5%8F%A6%E4%B8%80%E5%8D%8A%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%87%BA%E8%BD%A8%2C%E6%8C%BA%E6%94%BE%E5%BF%83%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%F0%9F%94%8Dhahacha.com}

Δύο μέλη της συμμορίας έσπασαν ένα παράθυρο, που δεν είχε ασφάλεια και δύο γυάλινες προθήκες πριν κατέβουν με το ασανσέρ και φύγουν με μηχανές που οδηγούσαν οι άλλοι δύο, σε μια ληστεία στο πιο διάσημο μουσείου του κόσμου, η οποία διήρκεσε κάτι λιγότερο από επτά λεπτά από την αρχή μέχρι το τέλος. Έφυγαν με οκτώ κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου ενός κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που έδωσε ο Ναπολέων Α' στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρί Λουίζ, και άλλα ναπολεόντεια κοσμήματα αμύθητης οικονομικής και πολιτιστικής αξίας.

Με πληροφορίες του Guardian