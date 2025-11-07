Η απουσία του Λαβρόφ από σημαντική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας αυτήν την εβδομάδα και η απόφαση του Πούτιν να στείλει αναπληρωτή προσωπάρχη του Κρεμλίνου αντί του Λαβρόφ ως επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση της G20 εντός του Νοεμβρίου τροφοδότησε εικασίες ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι οργισμένος με τον υπουργό Εξωτερικών.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα Παρασκευή τις φήμες ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, βρίσκεται σε ρήξη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά το «ναυάγιο» των προσπαθειών για συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Ο Λαβρόφ στις 20 Οκτωβρίου είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για να συζητήσουν την πιθανή σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, η οποία θα επικεντρωνόταν στο ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Οι επίσημες δηλώσεις και των δύο πλευρών, που ακολούθησαν, δεν έδειξαν ότι η τηλεφωνική επικοινωνία είχε πάει άσχημα,⁠ ωστόσο μια μέρα αργότερα ο Τραμπ ‌δήλωσε ότι δεν ήθελε να γίνει μια συνάντηση που θα ήταν «χάσιμο χρόνου». Αργότερα είπε ότι ματαίωσε τη σύνοδο κορυφής επειδή «απλά δεν φαινόταν εντάξει».

Η απουσία του Λαβρόφ από σημαντική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας αυτήν την εβδομάδα και η απόφαση του Πούτιν να στείλει αναπληρωτή προσωπάρχη του Κρεμλίνου αντί του Λαβρόφ ως επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση της G20 εντός του Νοεμβρίου τροφοδότησε εικασίες ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι οργισμένος με τον υπουργό Εξωτερικών.

Ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι, εκτός από το ζήτημα της Ουκρανίας, πιστεύει πως η προσέγγιση Μόσχας - Ουάσιγκτον είναι προς το εθνικό συμφέρον της Ρωσίας και σημαντική για την παγκόσμια ασφάλεια, δεδομένου ότι οι δύο χώρες διαθέτουν τεράστια πυρηνικά οπλοστάσια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αν ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Πούτιν, ο Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Θα σας δώσω μια σύντομη απάντηση: δεν υπάρχει τίποτα αληθινό σε αυτές τις αναφορές». Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Λαβρόφ θα συνεχίσει να κατέχει το σημερινό του αξίωμα.

Με πληροφορίες από Reuters