Ειδικοί εκτιμούν πως οι πύραυλοι που κατασκευάζονται πυρετωδώς στην Κίνα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια πιθανή προσπάθεια στρατιωτικής κατάληψης της Ταϊβάν, προκειμένου να κρατήσουν σε απόσταση το αμερικανικό ναυτικό.

Νέα ανάλυση του CNN στοιχειοθετεί με δορυφορικές εικόνες, χάρτες κι επίσημες ανακοινώσεις την άνευ προηγουμένου εξοπλιστική κούρσα του Πεκίνου την τελευταία πενταετία.

Περισσότερο από το 60% των 136 εγκαταστάσεων που συνδέονται με την παραγωγή πυραύλων εμφανίζουν σημάδια επέκτασης - όπως φαίνεται στις δορυφορικές εικόνες - ενισχύοντας την αποτρεπτική ικανότητα της Κίνας, που επιβεβαιώνει έτσι την κυριαρχία της στην περιοχή.

Η ιστορικής κλίμακας ενίσχυση της πυραυλικής δύναμης της Κίνας - σημειώνει το CNN - έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αλυσίδα εφοδιασμού τους.

Οι κινεζικές εγκαταστάσεις - που περιλαμβάνουν εργοστάσια, ερευνητικές δομές και κέντρα δοκιμών - έχουν αυξήσει τη δομημένη επιφάνειά τους κατά περισσότερο από από 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα από τις αρχές του 2020 έως τα τέλη του 2025: Νέοι πύργοι, καταφύγια και αναχώματα, χαρακτηριστικά της ανάπτυξης οπλικών συστημάτων, εμφανίζονται στις δορυφορικές εικόνες αυτών των αναπτυσσόμενων περιοχών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, διακρίνονται ακόμη και τμήματα πυραύλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτή είναι η Κίνα που τοποθετεί τον εαυτό της ως παγκόσμια υπερδύναμη. Βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια μιας νέας κούρσας εξοπλισμών», δήλωσε ο Ουίλιαμ Άλμπερκ, ανώτερος συνεργάτης του Pacific Forum και πρώην διευθυντής ελέγχου εξοπλισμών στο ΝΑΤΟ. «Η Κίνα ήδη τρέχει και προετοιμάζεται για μαραθώνιο».

Τα δεδομένα σκιαγραφούν μια εικόνα κατεπείγοντος με σκοπό την κατασκευή νέων και πιο εξελιγμένων πυραύλων. Πολλές από τις εγκαταστάσεις που ανέλυσε το CNN αντικατέστησαν γρήγορα χωριά και γεωργικές εκτάσεις, επεκτεινόμενες κατά δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά πόδια τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το CNN εντόπισε τις εγκαταστάσεις - μεταξύ των οποίων και περισσότερες από δώδεκα που δεν είχαν προηγουμένως αναφερθεί - εξετάζοντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τους δύο μεγάλους κρατικούς αμυντικούς εργολάβους της Κίνας και τις θυγατρικές τους, και διασταυρώνοντας τα ευρήματα με γεωχωρική ανάλυση.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2012, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά και αναβάθμιση στρατιωτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο μιας ξεκάθαρης φιλοδοξίας να μεταμορφώσει ραγδαία τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας - γνωστές ως Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) - σε μια «παγκόσμιας κλάσης» στρατιωτική δύναμη.

Ο Σι έχει επίσης ενισχύσει την PLA Rocket Force (PLARF), έναν ελίτ κλάδο που εποπτεύει το ταχέως αναπτυσσόμενο οπλοστάσιο πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων της Κίνας. Ο ίδιος έχει περιγράψει τη δύναμη αυτή ως «πυρήνα της στρατηγικής αποτροπής» και «ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση της εθνικής ασφάλειας».

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα περιοδεία-εξπρές στην Ανατολική Ασία, στη διάρκεια της οποία συνομίλησε με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Σι.

Στην κορυφή της ατζέντας των διαπραγματεύσεων Τραμπ - Σι βρέθηκαν οι όροι μιας πρώτης εμπορικής συμφωνίας, που έκλεισε στον απόηχο της εντολής του αμερικανού προέδρου για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών «σε ισότιμη βάση» με την Κίνα και τη Ρωσία.

Το Πεκίνο και η Μόσχα δεν έχουν πραγματοποιήσει πυρηνικές εκρηκτικές δοκιμές εδώ και πάνω από 25 χρόνια, κάτι που ωστόσο που η Ουάσινγκτον αμφισβητεί.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η Κίνα αυξάνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, προσθέτοντας περίπου 100 νέες κεφαλές ετησίως από το 2023, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) - αν και ο συνολικός αριθμός της παραμένει πολύ πίσω από εκείνον των ΗΠΑ και της Ρωσίας, που μαζί αντιπροσωπεύουν το 90% του παγκόσμιου οπλοστασίου.