Η Κίνα επεκτείνει και εκσυγχρονίζει το απόθεμα των όπλων της πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη, αποκαλύπτει έκθεση του Reuters.

Η Κίνα είναι πιθανό να έχει φορτώσει περισσότερους από 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους στα τρία τελευταία σιλό της ενώ δεν έχει καμία διάθεση να μπει σε συνομιλίες για τον έλεγχο των όπλων της, αναφέρει προσχέδιο έκθεσης του Πενταγώνου.

Η έκθεση σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, επισημαίνει τις αυξανόμενες στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πεκίνου. Η Κίνα επεκτείνει και εκσυγχρονίζει το απόθεμα των όπλων της πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη. Ωστόσο το Πεκίνο χαρακτηρίζει τις αναφορές αυτές για στρατιωτική συγκέντρωση ως προσπάθειες «συκοφαντίας και δυσφήμισης της Κίνας και σκόπιμης παραπλάνησης της διεθνούς κοινότητας».

Τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με την Κίνα και τη Ρωσία. Αλλά το προσχέδιο της έκθεσης του Πενταγώνου, το οποίο επικαλείται το Reuters, αναφέρει πως το Πεκίνο δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.

«Εξακολουθούμε να μη βλέπουμε καμία διάθεση από το Πεκίνο για την επιδίωξη τέτοιων μέτρων ή πιο ολοκληρωμένων συζητήσεων για τον έλεγχο των όπλων», αναφέρει η έκθεση του Πενταγώνου.

Τι αναφέρει η έκθεση

Η έκθεση, που επικαλείται το Reuters, αναφέρει πως η Κίνα πιθανότατα είχε τοποθετήσει πάνω από 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους DF-31 στερεού καυσίμου σε σιλό κοντά στα σύνορά της με τη Μογγολία. Πρόκειται για το τελευταίο σιλό από μία σειρά αποθηκών της Κίνας. Το Πεντάγωνο έχει αναφέρει στο παρελθόν την ύπαρξη των πεδίων, αλλά όχι τον αριθμό των πυραύλων που φορτώθηκαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, στο προσχέδιο της έκθεσης του Πενταγώνου δεν προσδιορίζεται κανέναν πιθανός στόχος των αναφερόμενων νεοτοποθετημένων πυραύλων.

Η έκθεση αναφέρει ότι το απόθεμα πυρηνικών κεφαλών της Κίνας παρέμεναν 600 όπως και το 2024, γεγονός που αντανακλά «έναν βραδύτερο ρυθμό παραγωγής σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η έκθεση σημειώνει ακόμα πως η πυρηνική επέκταση της Κίνας ήταν σε εξέλιξη και ήταν σε καλό δρόμο για να έχει αποκτήσει πάνω από 1.000 πυρηνικές κεφαλές έως το 2030.

Από την πλευρά της η Κίνα έχει δηλώσει ότι τηρεί μια «πυρηνική στρατηγική αυτοάμυνας και ακολουθεί μια πολιτική μη πρώτης χρήσης».

Υπενθυμίζεται πως τόσο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρώτη θητεία του επιχείρησαν και οι δύο να εμπλέξουν την Κίνα και τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις για την αντικατάσταση της Νέας Συνθήκης START με μια τριμερή συνθήκη στρατηγικού ελέγχου των πυρηνικών όπλων.

Η έκθεση του Πενταγώνου περιγράφει λεπτομερώς την στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η Κίνα αναμένει να είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει έναν πόλεμο στην Ταϊβάν μέχρι το τέλος του 2027».

Η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, δεν έχει ποτέ παραιτηθεί από τη χρήση βίας για την «επανένωση» με το νησί. Το Πεκίνο βελτίωσε τις στρατιωτικές του επιλογές για να καταλάβει την Ταϊβάν με «ωμή βία», αναφέρει η έκθεση και προσθέτει ότι μια επιλογή θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιθέσεις 1.500 - 2.000 ναυτικά μίλια από την Κίνα.

«Αυτές οι επιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά και να διαταράξουν την παρουσία των ΗΠΑ σε ή γύρω από μια σύγκρουση στην περιοχή της Ασίας -Ειρηνικού», πρόσθεσε η έκθεση.

Σημειώνεται πως η έκθεση του Πενταγώνου εμφανίζεται λιγότερο από δύο μήνες πριν από τη λήξη της συνθήκης New START του 2010, της τελευταίας συμφωνίας ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η οποία τις περιορίζει στην ανάπτυξη 1.550 στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών σε 700 συστήματα εκτόξευσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Μπάιντεν είχαν παρατείνει τη συμφωνία για πέντε χρόνια τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά οι όροι της δεν επιτρέπουν περαιτέρω επίσημη παράταση. Ωστόσο πολλοί ειδικοί φοβούνται ότι η λήξη της συμφωνίας θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μια τριμερή κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών.

«Περισσότερα πυρηνικά όπλα και η απουσία διπλωματίας δεν θα κάνουν κανέναν ασφαλέστερο, ούτε την Κίνα, ούτε τη Ρωσία ούτε τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντάριλ Κίμπολ, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας υπεράσπισης του Συνδέσμου Ελέγχου Όπλων.

Με πληροφορίες του Reuters