Το πρωτότυπο του πρώτου εγχώριου τρένου υψηλής ταχύτητας της Τουρκίας έχει μέγιστη ταχύτητα 225 χλμ/ώρα.

Η Τουρκία ξεκίνησε τις εργασίες για την δημιουργία μιας εγχώριας εγκατάστασης κατασκευής και δοκιμών ηλεκτρικών τρένων υψηλής ταχύτητας στην Σακάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Μεταφορών της χώρας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Αυτή η εξέλιξη λέγεται ότι αποτελεί ένα βήμα προς την αύξηση της τοπικής δυναμικότητας στην παραγωγή σιδηροδρομικών τρένων και την υποστήριξη του εθνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας μεταφορών. Σύμφωνα με τον Ουράλογλου, το εργοστάσιο θα απασχολεί περίπου 250 άτομα ενώ προβλέπεται ότι θα συνεισφέρει 84 εκατ. δολάρια ετησίως στην οικονομία μετά την έναρξη της λειτουργίας του.

«Χάρη στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα παράγουμε στην εγκατάσταση παραγωγής μας, θα παρέχουμε ισχυρή υποστήριξη στις υποδομές Έρευνας και Ανάπτυξης και τεχνολογίας της Τουρκίας, στην ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας, στην απασχόληση και στη συνολική οικονομία» δήλωσε ο Ουράλογλου.

Η Τουρκία θα λανσάρει εννέα εγχώρια ηλεκτροκίνητα τρένα και ένα τρένο υψηλής ταχύτητας τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με το Ετήσιο Προεδρικό Πρόγραμμα του 2026. Κύριος στόχος για το επόμενο έτος είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή οχημάτων σιδηροδρομικού συστήματος για μεταφορές χρησιμοποιώντας εγχώρια μέσα και πόρους, με στόχο την ενίσχυση της εγχώρια παραγόμενης περιεκτικότητας σε βασικά εξαρτήματα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την έρευνα και ανάπτυξη εγχώριων παραγωγικών δυνατοτήτων και την κατασκευή όλων των τύπων οχημάτων και υποσυστημάτων σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και συντήρηση και επισκευές. Οι δημόσιες συμβάσεις θα ωφελήσουν την εγχώρια παραγωγή σιδηροδρομικών συστημάτων, ενώ οι δραστηριότητες σχεδιασμού και θα ενθαρρυνθούν με το νέο πρόγραμμα.

Το πρωτότυπο του πρώτου εγχώριου τρένου υψηλής ταχύτητας της Τουρκίας έχει μέγιστη ταχύτητα 225 χιλιομέτρων την ώρα και το έργο θα ολοκληρωθεί τον επόμενο χρόνο. Εν τω μεταξύ, περίπου εννέα εγχώρια παραγόμενα ηλεκτρικά τρένα, που φτάνουν ταχύτητες έως και 160 χλμ/ώρα βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη. Η Turasas θα παρέχει επίσης περίπου 30 εθνικές ηλεκτρικές ατμομηχανές κύριας γραμμής. Το πρόγραμμα του 2026 δίνει προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής.

Η εγκατάσταση, έκτασης περίπου 15.000 τ.μ., θα βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σακάρια της Βιομηχανίας Οχημάτων Σιδηροδρομικού Συστήματος της Τουρκίας, Türasaş. Έχει σχεδιαστεί για να παράγει και να δοκιμάζει έως και 12 τρένα υψηλής ταχύτητας ετησίως. Η εγκατάσταση θα επικεντρωθεί σε τρένα που κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στην Τουρκία, με στόχο ταχύτητες έως και 225 χλμ. ανά ώρα.

Οι προπαρασκευαστικές χωματουργικές εργασίες για το εργοστάσιο κατασκευής έχουν ολοκληρωθεί, ενώ η βελτίωση του εδάφους βρίσκεται σε εξέλιξη για να καταστούν δυνατές οι εργασίες θεμελίωσης. Σύμφωνα με το υπουργείο, το έργο αυτό ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και επέκτασης της υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου της Τουρκίας ενώ η μονάδα προορίζεται να συμπληρώσει τις τρέχουσες επενδύσεις σε σιδηροδρομικά συστήματα σε όλη τη χώρα, υποστηρίζοντας τους εθνικούς στόχους για αυξημένη τεχνολογική αυτονομία στον σιδηροδρομικό τομέα.

Τον Μάρτιο του 2024, η Türasaş υπέγραψε σύμβαση με τον εθνικό σιδηροδρομικό φορέα TCDD για 95 ατμομηχανές. Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει την παράδοση 95 ατμομηχανών, σχεδιασμένων για διπλή χρήση τόσο σε επιβατικές όσο και σε εμπορικές μεταφορές. Όλες οι μονάδες είναι ηλεκτρικές ατμομηχανές Eskişehir 5000, κοινώς γνωστές ως E5000 και είναι ικανές να φτάσουν ταχύτητα έως και 140 χλμ./ώρα.

