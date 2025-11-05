Η ευρωπαϊκή Αριστερά πανηγυρίζει και εμπνέεται μια αντίστοιχη νίκη επί του κατεστημένου.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί της Αριστεράς πανηγυρίζουν από το πρωί της Τετάρτης τη νίκη του Δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζοχράν Μαμντάνι στις εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Όπως σημειώνει το Politico, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Μάμντανι, σημειώνοντας: «Οι Νεοϋορκέζοι κλήθηκαν να κάνουν μια ξεκάθαρη επιλογή - ανάμεσα στην ελπίδα και τον φόβο - και όπως είδαμε και στο Λονδίνο - η ελπίδα νίκησε.»

Η συμπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Μανόν Ομπρί, αντέδρασε επίσης με ενθουσιασμό: «Αντιμέτωπος με τα ΜΜΕ και το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο, που ξόδεψαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να τον εμποδίσουν, κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις […] και χωρίς ποτέ να κλείσει τα μάτια στον ρατσισμό και στη Γάζα».

Σημείωνεται πως η Ομπρί και άλλοι Ευρωπαίοι αριστεροί , συμπεριλαμβανομένης μιας αντιπροσωπείας από το γερμανικό κόμμα The Left, ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη για να μάθουν από το σοσιαλιστικό «θαύμα», που συγκέντρωσε πάνω από 50% των ψήφων την Τρίτη.

«Είδα την δύναμη της εκστρατείας του σε δράση, υπό την καθοδήγηση των συμμάχων μας στους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές της Αμερικής, που γέννησε μια πραγματική λαϊκή δυναμική και διπλασίασε τη συμμετοχή των ψηφοφόρων.»

Ο Πράσινος δήμαρχος της Βουδαπέστης, Γκέργκελι Καρατσόνι, αντιπαλός του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, συνεχάρη επίσης τον Μάμντανι.

«Πόσο οικείο είναι όταν η κεντρική κυβέρνηση απειλεί έναν υποψήφιο που δεν της αρέσει λέγοντας ότι δεν θα λάβει κεντρική υποστήριξη και αντ’ αυτού υποστηρίζει έναν άλλο λεγόμενο υποψήφιο της "αντιπολίτευσης"», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στην αργοπορημένη υποστήριξη του Τραμπ προς τον «ανεξάρτητο» Άντριου Κουόμο.

Η ηγέτιδα του γερμανικού κόμματος The Left, Χάιντι Ράιχιννεκ, εξέφρασε τη χαρά της αναρτώντας το βίντεο της νίκης του Μάμντανι σε ένα Instagram story, προσθέτοντας «Καλημέρα» και ένα emoji καρδιάς.

«Απλώς μοιάζει με μια υπέροχη στιγμή όπου η ελπίδα θριάμβευσε», ανέφερε κι ο ηγέτης των Βρετανών Πρασίνων, Ζακ Πολάνσκι, επαινώντας την ικανότητά του να «συνδεθεί με τη ζωή των απλών ανθρώπων [και] να κινητοποιήσει τους νέους.»

Ο Πολάνσκι είπε στο Sky News ότι οι πολιτικές του Μαμντάνι, και όχι το επικοινωνιακό του στυλ, ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που του χάρισε τη νίκη: «Εστίασε αδιάκοπα στην ανισότητα, και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω κι εδώ.»