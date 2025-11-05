Σε αναμμένα κάρβουνα οι επενδυτές μετά τη νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη. Η υλοποίηση του προγράμματός του, με επίκεντρο την οικονομική προσιτότητα, θα συναντήσει πολλά εμπόδια... με το καλημέρα.

Η Wall Street προετοιμάζεται για αλλαγές μετά την εκλογή του Δημοκρατικού Ζοχράν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ένα αποτέλεσμα που στέλνει ηχηρό μήνυμα στην... καρδιά του παγκόσμιου καπιταλισμού, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματική ελκυστικότητα της πόλης.

Οι νίκες Δημοκρατικών υποψηφίων και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, αναλύονται σε βάθος από τους επενδυτές καθώς φαίνεται ότι το Δημοκρατικό Κόμμα ενισχύεται σημαντικά έναντι των Ρεπουμπλικανών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών το επόμενο έτος.

Στη Βιρτζίνια, η Δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ κέρδισε εύκολα και έγινε η πρώτη γυναίκα που το καταφέρνει στην Ιστορία της πολιτείας. Στο Νιου Τζέρσεϊ η επίσης Δημοκρατική Μάικι Σέριλ κέρδισε την κούρσα, με μεγάλη διαφορά.

Το «πείραμα» Μαμντάνι

Η νίκη του Μαμντάνι «θα είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα και θα δούμε πόσο πραγματικά θέλει να αλλάξει την πόλη της Νέας Υόρκης και αν θα γίνει αποδεκτός», δήλωσε ο Tim Ghriskey, αναλυτής στην Ingalls & Snyder στη Νέα Υόρκη. Κοιτάζοντας συνολικά τα εκλογικά αποτελέσματα σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια, ο Ghriskey δήλωσε: «Πρόκειται για μια ισχυρή εντολή κατά της κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον».

Ο Μαμντάνι εστίασε την εκστρατεία του στην οικονομική προσιτότητα. Η ατζέντα του περιλαμβάνει πάγωμα ενοικίων για διαμερίσματα με σταθερό ενοίκιο, δωρεάν συγκοινωνίες, καθολική φροντίδα παιδιών και δημοτικά παντοπωλεία. Οι πολιτικές του περιλαμβάνουν επίσης αύξηση φόρων για τους πλουσιότερους της Νέας Υόρκης και αύξηση του εταιρικού φόρου, προκαλώντας ανησυχίες στους χρηματοοικονομικούς κύκλους ότι θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα της πόλης.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν έχει άμεση εποπτεία της Wall Street, ωστόσο η θέση του καθορίζει την αντίληψη για το αν η πόλη είναι φιλική προς τις επιχειρήσεις.

Αν και πολλοί επενδυτές και χρηματοδότες αναφέρουν ότι κατανοούν τα ζητήματα οικονομικής προσιτότητας που έθεσε ο Μαμντάνι, εξέφρασαν ευρείες επιφυλάξεις για τις φορολογικές του πολιτικές.

«Όταν εξετάζω τα οικονομικά στοιχεία σχετικά με το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη και βλέπω ότι ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου κοστίζει 5.000 δολάρια τον μήνα, αυτό δεν είναι βιώσιμο», δήλωσε ο Φιλ Μπλανκάτο, αναλυτής αγοράς στην Osaic, στη Νέα Υόρκη, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών. «Ωστόσο, όταν σκέφτεσαι την αύξηση των φόρων σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων, αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο», πρόσθεσε.

Κάποιοι ελπίζουν ότι ο Μαμντάνι θα μετριάσει τις θέσεις του ή θα αντιμετωπίσει εμπόδια στην επίτευξη ορισμένων από τους στόχους του.

Ο Μαμντάνι υπόσχεται «ποιότητα ζωής»

Η νίκη Μαμντάνι είναι «ένας κίνδυνος που βλέπω για το 2026», δήλωσε ο Ντιν Λιούλκιν, Διευθύνων Σύμβουλος της Cardiff, μιας ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας και δανειστής μικρών επιχειρήσεων στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, πριν από την προκήρυξη των εκλογών.

«Η πραγματική πολιτική συχνά αποδεικνύεται πολύ πιο ήπια στην πράξη, σε σύγκριση με την προεκλογική εκστρατεία, ωστόσο αν άλλες μεγάλες πόλεις ακολουθήσουν αυτό το μοτίβο, οι αγορές ενδέχεται να αρχίσουν να τιμολογούν περισσότερους φορολογικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους», δήλωσε ο Λιούλκιν.

Η εκπρόσωπος του Μαμντάνι, Ντόρα Πέκεκ, δήλωσε ότι το πρόγραμμα του εκλεγμένου δημάρχου για την οικονομική προσιτότητα είναι καλό για την οικονομία, καθώς η παροχή παιδικής φροντίδας θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, με τους υπαλλήλους να είναι πρόθυμοι να παραμείνουν στις θέσεις τους και να έχουν υψηλότερη ποιότητα ζωής.

«Είναι σημαντικό να έχουμε υψηλή ποιότητα ζωής, ώστε οι Νεοϋορκέζοι να συνεχίσουν να ιδρύουν επιχειρήσεις εδώ», δήλωσε η Πέκεκ.

Επένδυσαν στον Κουόμο και... έχασαν

Κύριος αντίπαλος του Μαμντάνι ήταν ο Άντριου Κουόμο, πρώην Δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος.

Ορισμένοι ισχυροί παράγοντες του χρηματοοικονομικού τομέα επένδυσαν χρήματα προκειμένου να ηττηθεί ο Μαμντάνι - μεταξύ των οποίων οι γνωστοί επενδυτές Μπιλ Άκμαν και Νταν Λομπ.

Οι ανησυχίες που συνδέονται με τη νίκη του Μαμντάνι είναι «κάπως υπερβολικές», δήλωσε ο Πίτερ Καρντίλο, επικεφαλής οικονομολόγος της Spartan Capital Securities στη Νέα Υόρκη, πριν γίνουν γνωστά τα εκλογικά αποτελέσματα.

«Πόλεμος» με το καλημέρα

Ορισμένοι επιχειρηματίες θα προσπαθήσουν να μπλοκάρουν ορισμένες από τις προτάσεις του Μαμντάνι, συμπεριλαμβανομένης αυτής για το άνοιγμα πέντε δημοτικών παντοπωλείων - ένα σε κάθε δήμο - που θα πωλούν τρόφιμα σε τιμές χονδρικής. Θεωρούν την πρόταση ανεφάρμοστη, υποστηρίζοντας ότι θα υπονομεύσει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων.

Ο Ντέιβιντ Σβαρτς, διευθυντής της Ένωσης Παντοπωλείων της Νέας Υόρκης (NYAGS), δήλωσε ότι θα συμμετάσχει σε ομάδα που θα αντιταχθεί στην πρόταση αυτή. «Το γεγονός ότι το έθεσε ως προεκλογικό του σύνθημα δεν σημαίνει ότι θα είναι σε θέση να το εφαρμόσει», είπε.

Ο Τζέιμι Κοξ, διευθύνων σύμβουλος της Harris Financial Group, δήλωσε ότι τα εκλογικά αποτελέσματα είναι ένα «ξυπνητήρι για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών».

