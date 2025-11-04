Το σπάνιο ζώο εντοπίστηκε στις 22 Οκτωβρίου στα βουνά της επαρχίας Χαέν.

Για πρώτη φορά στα χρονικά, καταγράφηκε σε βίντεο ένας λευκός Ιβηρικός λύγκας στην Ισπανία, προκαλώντας ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα και στους φίλους της άγριας ζωής παγκοσμίως.

Το σπάνιο ζώο εντοπίστηκε στις 22 Οκτωβρίου στα βουνά της επαρχίας Χαέν, στην Ανδαλουσία, από τον 29χρονο φωτογράφο Άνχελ Ιδάλγο. Ο ίδιος, ο οποίος εργάζεται σε εργοστάσιο δομικών υλικών, ασχολείται ερασιτεχνικά με τη φωτογράφηση άγριας φύσης και περνά τον ελεύθερο χρόνο του εξερευνώντας τις απομονωμένες περιοχές της νότιας Ισπανίας.

Πριν από έναν μήνα είχε τοποθετήσει μια παγίδα-κάμερα στην ύπαιθρο. Όταν εξέτασε το υλικό, παρατήρησε μια ασυνήθιστη λευκή μορφή. «Νόμιζα ότι ήταν κάποιο οπτικό εφέ», δήλωσε στο National Geographic España. «Από τότε ξεκίνησα να τον αναζητώ. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω».

Μετά από εβδομάδες αναζητήσεων, ο Ιδάλγο κατάφερε να δει τον λύγκα από κοντά. «Ένα πρωινό μετά από βροχή, είδα από μακριά μια λευκή φιγούρα που έμοιαζε να εκπέμπει φως», έγραψε στο Instagram.

Το βίντεο δείχνει το ζώο να κάθεται ήρεμα ανάμεσα στα βράχια.

Επιστημονική εξήγηση

Σύμφωνα με ειδικούς, ο συγκεκριμένος λύγκας πάσχει από λευκισμό, μια σπάνια γενετική μετάλλαξη που προκαλεί μερική ή ολική απώλεια χρωστικής ουσίας στο τρίχωμα. Σε αντίθεση με τον αλμπινισμό, ο λευκισμός δεν επηρεάζει το χρώμα των ματιών ή του δέρματος.

Παρά την εντυπωσιακή του εμφάνιση, η λευκή γούνα μπορεί να αποτελεί κίνδυνο, καθώς καθιστά το ζώο πιο ορατό σε θηρευτές ή λαθροθήρες. Για τον λόγο αυτό, η ακριβής τοποθεσία του περιστατικού δεν αποκαλύπτεται, καθώς η παράνομη θήρα εξακολουθεί να είναι μία από τις σοβαρότερες απειλές για το είδος.

Από την εξαφάνιση στην ανάκαμψη

Ο Ιβηρικός λύγκας θεωρούνταν το πιο απειλούμενο αιλουροειδές στον κόσμο πριν από είκοσι χρόνια. Το 2002 ο πληθυσμός του είχε μειωθεί σε λιγότερα από 100 άτομα.

Χάρη σε εκτεταμένα προγράμματα προστασίας που χρηματοδοτήθηκαν από την ισπανική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανώσεις όπως το WWF, το είδος σημείωσε θεαματική ανάκαμψη.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2025, πάνω από 2.400 Ιβηρικοί λύγκες ζουν πλέον στην Ιβηρική χερσόνησο, εκ των οποίων περίπου 470 είναι θηλυκά σε αναπαραγωγική ηλικία, όπως αναφέρει το PetaPixel.

Το 2024, το είδος μετακινήθηκε από την κατηγορία «Απειλούμενο» στην «Ευάλωτο», σε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες διατήρησης άγριας ζωής στην Ευρώπη.