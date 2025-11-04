Κανονικά μια τετραμελής οικογένεια λαμβάνει κατά μέσο όρο 715 δολάρια τον μήνα εν είδει επιδόματος διατροφής.

Καθώς το shutdown απειλεί να γίνει το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι θα μειώσει τη διανομή επισιτιστικής βοήθειας σε περισσότερους από 42 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Πιο συγκεκριμένα, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) ανέφερε σε δικαστικό έγγραφο ότι οι δικαιούχοι επισιτιστικής βοήθειας θα λάβουν τη μισή από τη συνήθη μηνιαία τους παροχή, αφού η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αντλήσει από τα αποθεματικά έκτακτης ανάγκης.

Οι δικαστές είχαν δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ προθεσμία έως τη Δευτέρα προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιό της για το πώς θα καταβάλει τα επιδόματα του προγράμματος διατροφικού βοηθήματος (SNAP), γνωστά και ως κουπόνια τροφίμων (food stamps).

Η χρηματοδότηση του προγράμματος βρίσκεται «στον αέρα» λόγω της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης, ωστόσο ομοσπονδιακοί δικαστές στη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ αποφάνθηκαν ότι το USDA οφείλει να χρησιμοποιήσει 5,25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα αποθεματικά έκτακτης ανάγκης, ώστε να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μερικές πληρωμές στους δικαιούχους του SNAP.

Οι δικαστές δήλωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που έχουν δεσμευθεί για περιστάσεις «έκτακτης ανάγκης», προκειμένου να συνεχιστεί η διανομή των επιδομάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα τέλη του περασμένου μήνα, το USDA είχε ανακοινώσει ότι δεν θα διανείμει κονδύλια επισιτιστικής βοήθειας από την 1η Νοεμβρίου λόγω της αναστολής λειτουργίας, δηλώνοντας: «Το πηγάδι έχει στερέψει».

Οι μισές πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια μήνυσαν την κυβέρνηση για το «πάγωμα» της βοήθειας, υποστηρίζοντας ότι έχουν νομική υποχρέωση να διατηρήσουν τη λειτουργία του προγράμματος στις δικαιοδοσίες τους. Ξεχωριστά, πόλεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κατέθεσαν επίσης αγωγή, ενώ ορισμένες πολιτείες δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν δικά τους κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τα επιδόματα SNAP.

Το πρόγραμμα SNAP επιτρέπει σε πολλούς Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα να αγοράζουν είδη παντοπωλείου, παρέχοντας επαναφορτιζόμενες χρεωστικές κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την αγορά τροφίμων.