«Η αλαζονική φύση των ΗΠΑ δεν δέχεται τίποτα άλλο παρά υποταγή» δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Το Ιράν θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ μόνο εάν αλλάξουν την πολιτική τους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του Ισραήλ, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

«Εάν εγκαταλείψουν εντελώς την υποστήριξη προς το σιωνιστικό καθεστώς, αποσύρουν τις στρατιωτικές τους βάσεις από εδώ την περιοχή και απέχουν από κάθε παρέμβαση, τότε μπορεί να εξεταστεί η συνεργασία», δήλωσε ο Χαμενεΐ. «Η αλαζονική φύση των ΗΠΑ δεν δέχεται τίποτα άλλο παρά υποταγή» πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με φοιτητές στην πρωτεύουσα για την επέτειο της κατάληψης της αμερικανικής πρεσβείας το 1979, μετά την ισλαμική επανάσταση που ανέτρεψε τον υποστηριζόμενο από τη Δύση Σάχη.

«Εάν η χώρα γίνει ισχυρή και ο εχθρός συνειδητοποιήσει ότι η αντιμετώπιση αυτού του ισχυρού έθνους δεν θα αποφέρει κέρδος αλλά θα φέρει ζημίες, η χώρα σίγουρα θα αποκτήσει ασυλία», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ.

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με χρόνια διεθνών κυρώσεων, ειδικά μετά την μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018 από μια πυρηνική συμφωνία και την επανεπιβολή τους. Τον Σεπτέμβριο, ο ΟΗΕ επανέφερε τις κυρώσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου μηχανισμού «snapback», αφού ενεργοποίησαν τη διαδικασία η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η Τεχεράνη παραμένει «έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις» με την Ουάσινγκτον, αλλά μόνο για το πυρηνικό της πρόγραμμα, αποκλείοντας οποιεσδήποτε συνομιλίες για τις πυραυλικές της δυνατότητες.

Με πληροφορίες του Al Jazeera