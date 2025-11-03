Το ταξίδι της ανάρρωσης - σωματικά και ψυχικά - θα είναι μακρύ για τον μοναδικό επιζώντα του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος.

Ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή αεροσκάφους της Air India, όπου έχασαν τη ζωή τους 241 επιβάτες, δήλωσε ότι αισθάνεται ο «πιο τυχερός άνθρωπος» στον κόσμο, ωστόσο ακόμα ταλαιπωρείται, σωματικά και ψυχικά.

Στις 12 Ιουνίου, η εικόνα του Βισγουσκουμάρ Ραμές να βγαίνει σώος από τα συντρίμμια του αεροπλάνου που είχε τελικό προορισμό το Λονδίνο και συνετρίβη στο Αχμενταμπάντ, είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Ο ίδιος μιλώντας στο BBC - στην πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο - χαρακτήρισε «θαύμα» το ότι έζησε. Οπως είπε όμως, «έχασα τα πάντα», καθώς ο μικρότερος αδελφός του που ήταν στην ίδια πτήση, λίγες θέσεις μακριά του, δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός.

Ο Ραμές πάσχει από μετατραυματικό στρες (PTSD) και δεν είναι σε θέση να μιλήσει με τη σύζυγό του και τον τετράχρονο γιο του.

Το συγκλονιστικό βίντεο

Το μοιραίο Boeing 787 συνετρίβη στις 12 Ιουνίου λίγο μετά την απογείωση στη δυτική Ινδία.

Βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου έδειχνε τον Ραμές να απομακρύνεται από το σημείο της συντριβής με φαινομενικά επιφανειακά τραύματα. Τελικά, είχε τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια και στον κορμό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εργαστεί ή να οδηγήσει μέχρι σήμερα.

{https://x.com/NewsBFM/status/1933367538341326961?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1933367538341326961%7Ctwgr%5E1a6e46e0acf344118793e9eba9cd38ac07d89479%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kathimerini.gr%2Fworld%2F563899813%2Fthayma-to-oti-zo-o-monadikos-epizon-tis-aeroporikis-tragodias-stin-india-mila-gia-tis-epodynes-mnimes%2F}

«Κλείνομαι σπίτι, δεν θέλω να μιλάω σε κανέναν»

Μιλώντας στο BBC, είπε συγκινημένος: «Είμαι ο μόνος επιζών. Ακόμα δεν το πιστεύω. Είναι ένα θαύμα. Έχασα και τον αδελφό μου. Ο αδελφός μου ήταν η στήριξή μου. Τα τελευταία χρόνια, με υποστήριζε πάντα».

Περιέγραψε τον καταστροφικό αντίκτυπο που είχε αυτή η δοκιμασία στην οικογενειακή του ζωή.

«Τώρα είμαι μόνος. Απλά κάθομαι μόνος στο δωμάτιό μου, χωρίς να μιλάω με τη γυναίκα μου, τον γιο μου. Μου αρέσει να είμαι μόνος στο σπίτι μου», είπε ο κ. Ραμές.

Από το νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευτεί τότε, είχε περιγράψει πώς κατάφερε να λύσει τις ζώνες ασφαλείας και να συρθεί έξω από τα συντρίμμια.

«Υποφέρω»

Όταν ρωτήθηκε για τις αναμνήσεις του από την ημέρα της συντριβής, είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, είναι ακόμη πολύ οδυνηρό: «Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό τώρα», τόνισε, ξεσπώντας σε κλάματα.

{https://x.com/GMB/status/1985230472394187254?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985230472394187254%7Ctwgr%5E1a6e46e0acf344118793e9eba9cd38ac07d89479%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kathimerini.gr%2Fworld%2F563899813%2Fthayma-to-oti-zo-o-monadikos-epizon-tis-aeroporikis-tragodias-stin-india-mila-gia-tis-epodynes-mnimes%2F}

«Για μένα, μετά από αυτό το δυστύχημα όλα είναι πολύ δύσκολα. Σωματικά, ψυχικά, αλλά και για την οικογένειά μου, ψυχικά... Η μητέρα μου τους τελευταίους τέσσερις μήνες κάθεται κάθε μέρα έξω από την πόρτα, δεν μιλάει, δεν κάνει τίποτα. Δεν μιλάω σε κανέναν άλλο. Δεν μου αρέσει να μιλάω με κανέναν. Δεν μπορώ να μιλήσω για πολλά. Όλη τη νύχτα σκέφτομαι, υποφέρω ψυχικά. Κάθε μέρα είναι οδυνηρή για όλη την οικογένεια».

Σωματικά, υποφέρει από πόνους στο πόδι, στον ώμο, στο γόνατο και στην πλάτη και ακόμα δεν μπορεί να εργαστεί ή να οδηγήσει.

«Όταν περπατάω, δεν περπατάω σωστά, αργά, αργά, η γυναίκα μου με βοηθά», πρόσθεσε.

Ο ίδιος διαγνώστηκε με PTSD, ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Ινδία, αλλά δεν έχει λάβει καμία ιατρική περίθαλψη από τότε που επέστρεψε στην πατρίδα του, ανέφεραν οι σύμβουλοί του.

{https://www.youtube.com/watch?v=jqR-TvgDUYA}

Τον περιέγραψαν ως έναν καταρρακωμένο άνθρωπο, που έχει ένα μακρύ ταξίδι ανάρρωσης μπροστά του, και ζητούν συνάντηση με τα στελέχη της Air India, ισχυριζόμενοι ότι έχει υποστεί κακή μεταχείριση από την αεροπορική εταιρεία μετά το δυστύχημα.

Η Air India πρόσφερε στον Ραμές αποζημίωση ύψους 21.500 λιρών, η οποία έγινε αποδεκτή, αλλά οι σύμβουλοί του λένε ότι αυτό δεν αρκεί για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του.

Η οικογενειακή επιχείρηση αλιείας στο Ντιού της Ινδίας, την οποία ο Ραμές διηύθυνε μαζί με τον αδελφό του πριν από το ατύχημα, έχει καταρρεύσει, σύμφωνα με τους συμβούλους του.

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας, κ. Σέιγκερ, δήλωσε ότι τρεις φορές ζήτησαν συνάντηση με την Air India, ωστόσο δεν υπήρξε ανταπόκριση.

{https://www.instagram.com/reel/DK9bp6TiXuK/?hl=el}

Σε μια δήλωση, η αεροπορική εταιρεία, η οποία ανήκει στον Όμιλο Tata, ανέφερε ότι ανώτερα στελέχη της Air India συνεχίζουν να επισκέπτονται τις οικογένειες για να εκφράσουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια.

«Έχει γίνει πρόταση στους εκπροσώπους του κ. Ραμές για να γίνει μια τέτοια συνάντηση, θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε και ελπίζουμε πολύ να λάβουμε θετική απάντηση», ανέφερε.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε στο BBC ότι η πρόταση αυτή έγινε πριν από τις συνεντεύξεις του κ. Ραμές στα μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από BBC