Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Δύο συλλήψεις.

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία, καθώς πολλοί επιβάτες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο που κατευθυνόταν προς το Χάντινγκτον, στην περιοχή Κέιμπριτζσαϊρ.

Σύμφωνα με το skynews, η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (British Transport Police) και η Αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ βρίσκονται στο σημείο, ενώ δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των τραυματιών ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Η εταιρεία LNER, που εκτελεί τη γραμμή, επιβεβαίωσε ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν ένα περιστατικό μεταξύ Stevenage και Peterborough».

Όλες οι σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή έχουν διακοπεί.

Ένοπλες δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν στο σημείο, ενώ αναζητούνται στοιχεία για τα κίνητρα των δραστών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας, ενώ εκφράζεται ανησυχία καθώς έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις σε μέσα μεταφοράς τις τελευταίες εβδομάδες.

«Φρικτό περιστατικό»

Ο Κιρ Στάρμερ αναφέρθηκε στο περιστατικό μαζικής επίθεσης με μαχαίρι, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Το φρικτό περιστατικό σε τρένο κοντά στο Χάντινγκτον είναι βαθιά ανησυχητικό.

Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους επλήγησαν και οι ευχαριστίες μου στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την αντίδρασή τους.

Όποιος βρίσκεται στην περιοχή θα πρέπει να ακολουθήσει τις συμβουλές της αστυνομίας».

