Στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που εκπροσωπήθηκαν στην σύνοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών ορισμένων μουσουλμανικών χωρών θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τα επόμενα βήματα, δήλωσε την Παρασκευή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Ο Φιντάν εξέφρασε ωστόσο την ανησυχία για το εάν η κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστεί, μετά τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Φιντάν δήλωσε ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που εκπροσωπήθηκαν στην σύνοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Τουρκία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, το Πακιστάν και η Ινδονησία.

«Τα θέματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή είναι πώς να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο, τη δύναμη σταθερότητας», δήλωσε ο Φιντάν.

Σημειώνεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θέλει καμία εμπλοκή τουρκικών δυνάμεων σε μία ειρηνευτική δύναμη παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα, κάτι στο οποίο όμως δεν φαίνεται να συμφωνούν οι ΗΠΑ.

Με πληρoφορίες του Reuters