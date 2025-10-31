Τα έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά 387 δισ. ευρώ σε επίπεδο ΕΕ.

Αύξηση κατέγραψε το ποσοστό φόρων και κοινωνικών εισφορών ως προς το ΑΕΠ τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη ζώνη του ευρώ το 2024, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Eurostat. Το συνολικό φορολογικό βάρος στην ΕΕ ανήλθε στο 40,4% του ΑΕΠ, από 39,9% το 2023, ενώ στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 40,9% από 40,5% ένα χρόνο πριν.

Σε απόλυτους αριθμούς, τα έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά 387 δισ. ευρώ σε επίπεδο ΕΕ, φτάνοντας τα 7,281 τρισ. ευρώ. Πρόκειται για μια σημαντική άνοδο που αντανακλά τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και τις φορολογικές πολιτικές των κρατών-μελών.

Τα υψηλότερα ποσοστά φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ καταγράφηκαν στη Δανία (45,8%), τη Γαλλία (45,3%) και το Βέλγιο (45,1%). Στον αντίποδα, η Ιρλανδία παρουσίασε το χαμηλότερο ποσοστό με 22,4%, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (28,8%) και τη Μάλτα (29,3%).

Αξιοσημείωτες αυξήσεις στο φορολογικό βάρος σημειώθηκαν στη Μάλτα, όπου ο δείκτης ενισχύθηκε από 26,7% το 2023 σε 29,3% το 2024, στη Λετονία που ανέβηκε από 33,0% σε 35,5%, καθώς και στη Σλοβενία, όπου το ποσοστό αυξήθηκε από 36,8% σε 38,8%. Συνολικά, 22 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν άνοδο στους δείκτες τους, ενώ πέντε είδαν μικρή μείωση, από -0,5 έως -0,1 ποσοστιαίες μονάδες.