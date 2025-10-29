Το Eurofighter Typhoon, ειδικά στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του (Tranche 3 ή Tranche 4), διαθέτει σύγχρονο ραντάρ AESA, προηγμένα ηλεκτρονικά και δυνατότητα μεταφοράς βλημάτων αέρος-αέρος μεγάλης εμβέλειας.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της πρώτης επίσκεψης του Βρετανού Πρωθυπουργού Στάρμερ στην Τουρκία ήταν η υπογραφή της συμφωνίας για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter.

Η Τουρκία θα αγοράσει 20 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 8 δισεκατομμυρίων λιρών. Παράλληλα, ακόμη 24 αεροσκάφη θα φτάσουν επίσης από το Κατάρ και το Ομάν.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αγορά ακόμη 20 ίδιων αεροσκαφών από το Λονδίνο.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος συνόδευσε τον πρωθυπουργό Στάρμερ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι η πρώτη παράδοση στην Τουρκία των 20 αεροσκαφών που θα προμηθευτούν από το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται το 2030.

Από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γκιουλέρ ανακοίνωσε ότι θα προμηθευτούν συνολικά 44 Eurofighters: 20 από το Ηνωμένο Βασίλειο και 12 από το Κατάρ και άλλα τόσα από το Ομάν. Ο Γκιουλέρ δήλωσε επίσης: «Οι αριθμοί μπορεί να αυξηθούν. Τα αεροσκάφη αναμένεται να φτάσουν στις αρχές του επόμενου έτους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα αεροσκάφη Eurofighter παράγονται από μια κοινοπραξία που αποτελείται από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Ιταλία. Οι αμυντικές και αεροδιαστημικές εταιρείες Airbus (Γερμανία και Ισπανία), η BAE Systems (Ηνωμένο Βασίλειο) και η Leonardo (Ιταλία) συμβάλλουν στο έργο. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα συναντηθεί με τον Ερντογάν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της πρώτης του επίσκεψης στην Τουρκία.

Στρατηγική κίνηση τα Eurofighter

Στρατηγική κίνηση ριζικού ανασχηματισμού της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας συνιστά η συμφωνία που υπεγράφη την Δευτέρα ανάμεσα στον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, για την αγορά 20 καινούργιων μαχητικών Eurofighter.

Αμυντικοί αναλυτές τονίζουν ότι η Τουρκία επιθυμεί να εντάξει στους κόλπους της πολεμικής αεροπορίας 120 σύγχρονα αεροσκάφη μέχρι να καταφέρει να ολοκληρώσει την κατασκευή του δικού της μαχητικού, του KAAN.

Το Eurofighter Typhoon, ειδικά στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του (Tranche 3 ή Tranche 4), διαθέτει σύγχρονο ραντάρ AESA, προηγμένα ηλεκτρονικά και δυνατότητα μεταφοράς βλημάτων αέρος-αέρος μεγάλης εμβέλειας.

Η μέγιστη ταχύτητα του αεροσκάφους είναι Mach 2 (περίπου 2.495 χλμ./ώρα), η εμβέλειά του είναι 2.900 χιλιόμετρα και το ύψος οροφής του είναι 16.764 μέτρα (55.000 πόδια). Με μέγιστο βάρος απογείωσης 23.500 κιλών, το Typhoon μπορεί να εξοπλιστεί με προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους όπως Meteor, AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, ASRAAM, Storm Shadow και Brimstone. Το αεροσκάφος διαθέτει επίσης ένα πυροβόλο Mauser BK-27 27 χιλιοστών ως σταθερό σύστημα όπλων.

{https://www.youtube.com/watch?v=wRM7HsCSG5Y}

{https://www.youtube.com/watch?v=hE0Dxzvf39M}