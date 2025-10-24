Ο Πούτιν δεν σοβαρολογεί για την ειρήνη, γελοίες οι απαιτήσεις του για ουκρανικά εδάφη, δηλώνει ο Στάρμερ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν στέλνει νέους πυραύλους και Mirage στην Ουκρανία, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι επιταχύνει την παράδοση όπλων στο Κίεβο, ενώ ο Μαρκ Ρούτερ δήλωσε ότι παραμένει «υπό εξέταση» η αποστολή αμερικανικών Tomahawk.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στη Βρετανία σήμερα, όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον βασιλιά Κάρολο και τον Κιρ Στάρμερ, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων».

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε την αποστολή νέων όπλων στην Ουκρανία. «Θα παράσχουμε επιπλέον πυραύλους Aster, αεροσκάφη Mirage και εκπαιδευτικά προγράμματα τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Μακρόν, δίχως να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία», υπογράμμισε ο Γάλλος ηγέτης.

Οι πύραυλοι Aster 15 και 30, στην παραγωγή των οποίων συνεργάζονται το Παρίσι και η Ρώμη, λειτουργούν με το γαλλο-ιταλικό σύστημα SAMP/T Mamba, το οποίο είναι παρόμοιο με εκείνο των αμερικανικών Patriot, σημειώνει η εφημερίδα Le Monde. Η Ιταλία και η Γαλλία έχουν δώσει τέτοιους πυραύλους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Έως τώρα, η Γαλλία έχει στείλει τα τρία από τα έξι Mirage 2000 που έχει υποσχεθεί στην Ουκρανία, εν μέρει εξαιτίας της ανάγκης για εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων. Ένα αεροσκάφος κατερρίφθη τον Ιούλιο.

Υπό εξέταση οι Tomahawk, λέει ο Ρούτε

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων», ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι το ουκρανικό αίτημα για αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk παραμένει «υπό εξέταση» από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε εάν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν Tomahawk στο Κίεβο, απάντησε ότι εναπόκειται στον κάθε σύμμαχο να αποφασίσει ποια όπλα θέλει να στείλει. Επίσης, σημείωσε ότι από τον Ιούλιο οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει την Ουκρανία με κρίσιμης σημασίας όπλα.

«Το ζήτημα παραμένει υπό εξέταση από τον πρόεδρο Τραμπ και σαφώς εναπόκειται στις ΗΠΑ η απόφαση», συμπλήρωσε ο Ρούτε.

Στις δηλώσεις του, υπογράμμισε πως οι κυρώσεις θα αυξήσουν την πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα τον αναγκάσουν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Στην Ουκρανία, ο Πούτιν κερδίζει ελάχιστο έδαφος στο πεδίο της μάχης», τόνισε. Τα οριακά κέρδη έρχονται με μεγάλες απώλειες, συμπλήρωσε. Ο Πούτιν «ξεμένει από χρήματα, στρατεύματα και ιδέες», συνέχισε ο Ρούτε και τόνισε ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα έπρεπε να σταματήσουν εκεί όπου βρίσκονται.

Στάρμερ: Ενισχύουμε την αεράμυνα της Ουκρανίας, γελοίες οι απαιτήσεις του Πούτιν

Ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μόνος που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και «δεν σοβαρολογεί για την ειρήνη», ενώ χαρακτήρισε γελοίες τις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου για ουκρανικά εδάφη.

«Ο Πούτιν συνεχίζει να ανταποκρίνεται σε πρωτοβουλίες για την ειρήνη κωλυσιεργώντας και κερδίζοντας χρόνο. Αντίθετα, προβάλλει γελοίες απαιτήσεις για ουκρανικά εδάφη που δεν θα μπορούσε να καταλάβει διά της βίας», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Ενισχύουμε την αεράμυνα της Ουκρανίας», δήλωσε και έκανε λόγο για επιτάχυνση της αποστολής πυραύλων. «Θα συνεχίσουμε τη στρατιωτική πίεση στον Πούτιν», τόνισε. «Είναι σημαντικό να έχουμε όπλα μεγάλου βεληνεκούς, αυτές οι συζητήσεις συνεχίζονται», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε εάν η Ουκρανία θα μπορεί να προστατευθεί χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, ο Στάρμερ απάντησε πως ο «συνασπισμός των προθύμων» και η ΕΕ «συνεργαζόμαστε με τον Τραμπ».

Ο «συνασπισμός των προθύμων» θα δράσει για να θέσει «εκτός παγκόσμιας αγοράς» το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ρωσίας, κάτι που θα «στραγγαλίσει τη χρηματοδότηση του πολέμου», επεσήμανε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Το μέλλον της Ουκρανίας είναι το δικό μας μέλλον. Είμαστε αποφασισμένοι να δράσουμε τώρα για να εντείνουμε την πίεση στον Πούτιν και τελικά να τον φέρουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, καλή τη πίστει», δήλωσε ακόμα. Σε ό,τι αφορά στα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε πως έχει γίνει πρόοδος, αλλά απαιτείται δράση «σύντομα».

{https://x.com/SkyNews/status/1981765050172907786}

Ζελένσκι: Ο Πούτιν θέλει να μετατρέψει τον χειμώνα σε εργαλείο βασανιστηρίων

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Ζελένσκι έκανε έκκληση στους ηγέτες να μην δώσουν στη Ρωσία «κανένα λόγο να σκεφτεί ότι μπορεί να τελειώσει αυτό τον πόλεμο με όποιο αποτέλεσμα είναι άδικο για εμάς». Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη επιλογή για τη Ρωσία, παρά να τερματίσει τον πόλεμο, τόνισε.

«Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η εδαφική ακεραιότητα και η όποια φερόμενη ανταλλαγή εδαφών δεν πρέπει να επιβραβεύσει τον επιτιθέμενο ή όποια μελλοντική επιθετικότητα», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Μόνο μία ισχυρή και δίκαιη λύση για τον τερματισμό του πολέμου θα έχει πραγματικά αποτέλεσμα. Παρακαλώ υποστηρίξτε μας σε αυτό», συμπλήρωσε.

Στις δηλώσεις του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διεξάγει μια εκστρατεία τρομοκρατίας εναντίον του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. «Θέλει να μετατρέψει το κρύο του χειμώνα σε εργαλείο βασανιστηρίων. Θέλουν να μας “σπάσουν”. Και κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς ενισχύουν τις διπλωματικές προσπάθειες, επειδή ο Πούτιν πρέπει να υποστεί απώλειες στο δικό του έδαφος για να αναγκαστεί να διαπραγματευτεί, επεσήμανε.

{https://www.youtube.com/watch?v=FWneLasfFg8}