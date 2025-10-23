«Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας λυπημένος, πικραμένος, πληγωμένος γέρος που είναι κυρίως εξοργισμένος επειδή δεν έχει κάνει μια ταινία που να αξίζει να την παρακολουθήσει κάποιος εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια». Αλήθεια τώρα;

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ντόναλντ Τραμπ, ένας κάποιος Στίβεν Μίλερ, επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, όταν ο πολυβραβευμένος ηθοποιός τον χαρακτήρισε «Ναζί».

Η διαμάχη ξέσπασε όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εμφανίστηκε την Κυρικαή στο MSNBC και ως εύγλωττος και δεινός πάντα επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, θα προσπαθήσει να κρατηθεί στην εξουσία, πάσει θυσία, όταν τελειώσει η δεύτερη και τελευταία θητεία του.

«Το έχει στήσει, υποθέτω, με τον Γκέμπελς του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Στίβεν Μίλερ», είπε, αναφερόμενος στον Γιόζεφ Γκέμπελς, υπουργό προπαγάνδας του Αδόλφου Χίτλερ στη ναζιστική Γερμανία. «Είναι Ναζί, ναι, είναι, και είναι και Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του» είπε ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, ο οποίος μεταξύ άλλων στις φετινές Κάννες βραβεύτηκε με τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για τη συνολική του προσφορά στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

{https://www.youtube.com/watch?v=Uc18Ukt2kWQ}

Όταν ο Μίλερ ρωτήθηκε να σχολιάσει σχετικά στην εκπομπή Hannity του Fox - πού αλλού;- δεν αμφισβήτησε άμεσα τις κατηγορίες, παρά προτίμησε να προσβάλλει, κατά τον πιο τραμπικό τρόπο, την καριέρα του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού. «Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας λυπημένος, πικραμένος, πληγωμένος γέρος που είναι κυρίως εξοργισμένος επειδή δεν έχει κάνει μια ταινία που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια» είπε ο Μίλερ.

Και δεν σταμάτησε εκίε καθώς συνέχισε να λέει πως «αυτός ο άνθρωπος υποβαθμίζει τον εαυτό του μπροστά στην κάμερα με τη μία φρικτή ταινία μετά την άλλη σε όλη μου την ενήλικη ζωή και κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά. Ούτε από την οικογένειά του, ούτε από τους φίλους του, ούτε από την κοινότητά του. Είναι ένας άδειος άνθρωπος και οι πάντες αγνοούν όλα όσα λέει».

{https://twitter.com/TVivlia/status/1981179066939297832}

Κατά την περίοδο που αναφέρει ο Μίλερ, ο Ντε Νίρο έχει κάνει πολλές ταινίες που σημείωσαν όπως ήταν φυσικό τεράστια επιτυχία ενώ η Daily Beast υπενθύμισε ότι στο παρελθόν, ο Μίλερ ανέφερε ότι το Casino του 1995 με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο ήταν η αγαπημένη του ταινία όλων των εποχών. Όλα αυτά ο μάλλον όχι και τόσο σινεφίλ, Μίλερ.

Με πληροφορίες του NME