Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, πως σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ θα «χάσει όλη την υποστήριξή του» από τις ΗΠΑ εάν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time την περασμένη εβδομάδα είπε χαρακτηριστικά πως «δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες. Δεν θα συμβεί. Το Ισραήλ θα χάσει όλη την υποστήριξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν συμβεί αυτό» επανέλαβε ο Τραμπ στη συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν πριν από την ψηφοφορία της Τετάρτης ωστόσο στην Κνεσέτ για την προώθηση νομοσχεδίου που αφορά στην προσάρτηση των ήδη κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών. Στην ίδια συνέντευξη ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Βανς: Η Δυτική Όχθη δεν πρόκειται να π ροσ α ρτηθεί από το Ισραήλ

Κάθετος στο ζήτημα της προσάρτισης της Δυτικής Όχθης εμφανίστηκε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ.Ντ. Βανς, ο οποίος πριν αναχωρήσει από το Ισραήλ την Πέμπτη, καταδίκασε την ψηφοφορία της Κνεσέτ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτό ήταν περίεργο. Μπερδεύτηκα κάπως», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι του είχαν πει ότι η κίνηση του ισραηλινού κοινοβουλίου ισοδυναμούσε με «συμβολική ψήφο».

«Κάποιος μου είπε ότι ήταν ένα πολιτικό κόλπο, ότι δεν είχε καμία πρακτική σημασία, ήταν καθαρά συμβολικό», είπε ο Βανς. «Εννοώ, κοιτάξτε, αν ήταν πολιτικό κόλπο, ήταν ένα πολύ ηλίθιο πολιτικό κόλπο, και προσωπικά προσβάλλομα. Η Δυτική Όχθη δεν πρόκειται να προσαρτηθεί από το Ισραήλ», συνέχισε ο Βανς.

«Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι η Δυτική Όχθη δεν θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ. Αυτή θα συνεχίσει να είναι η πολιτική μας, και αν οι άνθρωποι θέλουν να λάβουν συμβολικές ψήφους, μπορούν να το κάνουν, αλλά σίγουρα δεν ήμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό», τόνισε.

Ανάλογη ήταν και η στάση του υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Με πληροφορίες του NBC