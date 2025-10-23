Το σχέδιο Τραμπ για την Γάζα είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο», υπογραμμίζει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Μια εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ ως μέρος του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επιστροφή των ομήρων και των σορών των νεκρών, τη διανομή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την τελική ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα.

«Το σχέδιο είναι απολύτως ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Πρέπει να υπάρξει δέσμευση «για τερματισμό της κατοχής, για τερματισμό της εκμετάλλευσης των παλαιστινιακών πόρων, για τερματισμό του εποικισμού», τόνισε στους δημοσιογράφους.

«Δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία, όπου υπάρχει πρόθεση να καταστραφεί ένας λαός ως τέτοιος», δήλωσε η Αλμπανέζε, η οποία έχει εντολή από τα Ηνωμένα Έθνη αλλά δεν μιλά εξ ονόματός τους.

Ερευνητές του ΟΗΕ και πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορούν το Ισραήλ για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα. Το Ισραήλ έχει απορρίψει αυτή την κατηγορία ως «διαστρεβλωμένη και ψευδή», κατηγορώντας τους επικριτές του για αντισημιτισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κράτος γενοκτονικού απαρτχάιντ»

Η Αλμπανέζε βρέθηκε στη Νότια Αφρική - η οποία έχει καταθέσει υπόθεση γενοκτονίας κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης - για να δώσει την ετήσια Διάλεξη Νέλσον Μαντέλα στις 25 Οκτωβρίου. Υπό αμερικανικές κυρώσεις από τον Ιούλιο για τη δριμεία κριτική της στο Ισραήλ, θα παρουσιάσει επίσης την επόμενη έκθεσή της στα Ηνωμένα Έθνη από τη Νότια Αφρική μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σε ένα πρώτο προσχέδιο αυτής της έκθεσης, που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ΟΗΕ, η Αλμπανέζε χαρακτηρίζει τη δυτική υποστήριξη προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χαμάς «την κορύφωση μιας μακράς ιστορίας συνενοχής».

«Ακόμη κι όταν η γενοκτονική βία έγινε ορατή, τα κράτη, κυρίως τα δυτικά, παρείχαν και συνεχίζουν να παρέχουν στο Ισραήλ στρατιωτική, διπλωματική, οικονομική και ιδεολογική υποστήριξη», έγραψε η Αλμπανέζε.

Για τη βοήθεια προς το Ισραήλ, το οποίο χαρακτηρίζει «κράτος γενοκτονικού απαρτχάιντ», η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ υποστηρίζει ότι οι σύμμαχες χώρες «θα μπορούσαν και θα έπρεπε να θεωρηθούν υπεύθυνες για συνέργεια, υποβοήθηση ή από κοινού συμμετοχή σε διεθνώς παράνομες πράξεις».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν ηγούνται μόνο της γενοκτονίας στη Γάζα», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης. «Ηγούνται της διάβρωσης, της κατάρρευσης του πολυμερούς συστήματος, απειλώντας όλους όσοι προσπαθούν να προωθήσουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία», πρόσθεσε, αναφερόμενη και σε τέσσερις δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που επίσης τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Οι ανανεωμένες συζητήσεις τους τελευταίους μήνες για τη λύση των δύο κρατών στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης ήταν, σύμφωνα με την Αλμπανέζε, «προσποίηση ότι κάτι γίνεται, ενώ η πραγματική ανάγκη ήταν να συζητήσουμε πώς θα σταματήσουμε τη γενοκτονία».

Όσοι «διατηρούν δεσμούς με το Ισραήλ - διπλωματικούς, αλλά ιδίως οικονομικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς - είναι όλοι σε κάποιο βαθμό υπεύθυνοι», κατέληξε.