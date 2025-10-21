«Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία», προειδοποιούν τον Τραμπ Ευρωπαίοι ηγέτες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι σύμμαχοι της Ουκρανίας εξέδωσαν μια προσεκτικά διατυπωμένη προειδοποίηση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη «χλιαρή» στήριξή του προς το Κίεβο, υποστηρίζοντας τη θέση του για διακοπή των εχθροπραξιών, απορρίπτοντας ωστόσο οποιαδήποτε υπόδειξη για εδαφικές παραχωρήσεις στη Μόσχα.

Σε κοινή δήλωση που υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, δήλωσαν ότι «υποστηρίζουν σθεναρά τη θέση του προέδρου Τραμπ ότι οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως», υπονοώντας ότι η σημερινή γραμμή του μετώπου μπορεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

Προειδοποιούν ωστόσο ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία» - μια συγκαλυμμένη επίπληξη στον Τραμπ που δήλωσε ότι ο πόλεμος πρέπει να «παγώσει» κατά μήκος των ρωσικά κατεχόμενων μετώπων.

Η δήλωση των συμμάχων του Κιέβου έρχεται λίγες μέρες πριν από την κρίσιμη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πέμπτη, όπου οι ηγέτες θα συζητήσουν τη χρήση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και την αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι και τα μέλη του λεγόμενου Συνασπισμού των Προθύμων πρόκειται στη συνέχεια να συγκεντρωθούν την Παρασκευή στο Λονδίνο για να συντονίσουν περαιτέρω στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη.

Ο Τραμπ δήλωσε αργά την Κυριακή ότι ο πόλεμος θα πρέπει να παγώσει κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης, μια πρόταση που θα άφηνε τη Μόσχα να ελέγχει τεράστιες περιοχές της κατεχόμενης ουκρανικής επικράτειας. Η τρέχουσα γραμμή του μετώπου διασχίζει τη βιομηχανική περιοχή Ντονμπάς, στα ανατολικά της Ουκρανίας, όπου οι μάχες παραμένουν έντονες.

Τα σχόλιά του ήρθαν λίγες μέρες μετά την τεταμένη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία ο Τραμπ αρχικά πρότεινε στο Κίεβο να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησης γης στη Μόσχα για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Αργότερα αρνήθηκε ότι πίεσε την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή Ντονμπάς στη Ρωσία, επιμένοντας ότι η περιοχή πρέπει να διαιρεθεί, όπως έχει σήμερ. «Νομίζω ότι το 78% της γης έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία. Αφήστε την όπως είναι τώρα», είπε.

