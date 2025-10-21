«Ξαφνικής και σπάνιας έντασης» καταιγίδα αναποδογύσε τρεις γερανούς στην γαλλική πόλη Ερμόν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ένας ανεμοστρόβιλος σάρωσε περιοχές βόρεια του Παρισιού τη Δευτέρα, ανατρέποντας τρεις γερανούς κατασκευής, γεγονός που προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων άλλων.

Η πόλη Ερμόν, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Παρισιού, επλήγη περισσότερο από τον ξαφνικό ανεμοστρόβιλο, ο οποίος προκάλεσε ζημιές σε περίπου 10 περιοχές.

Ο περιφερειακός εισαγγελέας Γκιρέκ Λε Μπρα δήλωσε ότι ένας 23χρονος εργάτης σκοτώθηκε σε εργοτάξιο και δέκα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερα παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε γερανούς και ξήλωσε στέγες κτιρίων, ανέφεραν οι αρχές. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νινιέζ δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι επρόκειτο για καταιγίδα «ξαφνικής και σπάνιας έντασης» και πρόσθεσε: «Παρακολουθώ στενά την κατάσταση και εκφράζω την υποστήριξή μου στους αξιωματούχους, τους διασώστες και τους πληγέντες κατοίκους. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος».

{https://www.youtube.com/watch?v=E5QOOYRbHck}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν τρεις γερανούς να πέφτουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ένας γερανός έπεσε πάνω σε κλινική, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ενώ ένας άλλος έπεσε πάνω σε κατοικημένο κτίριο. Δεκάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και ιατρικό προσωπικό βρίσκονταν στο σημείο, σύμφωνα με τις αρχές.

{https://www.youtube.com/watch?v=ijgquSN6baA}