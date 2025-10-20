«Εισάγουμε σαφείς κανόνες που θα καθαρίσουν τον δημόσιο χώρο από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των πατινιών» ανέφερε ο ανριδήμαργος της Πράγας.

Η Πράγα θα απαγορεύσει τις ενοικιάσεις ηλεκτρικών πατινιών από τον Ιανουάριο του 2026.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ενέκριναν τη Δευτέρα αλλαγές σχετικά με τις κοινόχρηστες μεταφορές στην πόλη των 1,4 εκατ. κατοίκων και 8 εκατ. τουριστών (το 2024). Ενώ τα ποδήλατα, με πεντάλ και ηλεκτρικά, ακολουθούν τους νέους κανόνες σχετικά με το πού μπορούν να σταθμεύσουν, τα ηλεκτρικά πατίνια δεν υπόκεινται στους κανονισμούς.

«Εγκρίθηκε το τέλος των ηλεκτρικών πατινιών!», δήλωσε στο X τη Δευτέρα ο πρόεδρος του εθνικού κόμματος των Πειρατών, Zdeněk Hřib, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τις μεταφορές.

«Εισάγουμε σαφείς κανόνες που θα καθαρίσουν τον δημόσιο χώρο από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία πατινιών, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται στο κέντρο της πόλης περισσότερο ως τουριστικό αστείο παρά ως μέσο μεταφοράς και προκαλεί χάος στις πεζόδρομους».

Η Πράγα είναι ένας από τους πολλούς δημοφιλείς ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς που έχουν λάβει μέτρα κατά των ηλεκτρικών πατινιών τα τελευταία χρόνια. Οι πόλεις έχουν επιβάλει αυστηρούς κανόνες ασφαλείας, όπως η απαραίτητη χρήση κράνους και ασφάλιση στις ιταλικές πόλεις, ή έχουν απαγορεύσει εντελώς οι ενοικιάσεις τους, όπως στο Παρίσι και τη Μαδρίτη. Η Φινλανδία απαγορεύει τη χρήση τους σε άτομα κάτω των 15 ετών.

Οι αξιωματούχοι της Πράγας δήλωσαν ότι ενήργησαν μετά από καταγγελίες κατοίκων σχετικά με τους κινδύνους των πατινιών, που περνούν από τα πάρκα, ή μπλοκάρουν τα πεζοδρόμια ή τις θέσεις στάθμευσης στους δρόμους.

Η πόλη, η οποία θέλει να προωθήσει την ευρύτερη χρήση υπηρεσιών κοινόχρηστων ποδηλάτων, δήλωσε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είχαν υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων από τα ποδήλατα.

Η Lime, ένας από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη, δήλωσε ότι λυπάται για την απόφαση αυτή. Σε πόλεις όπου υπήρχε «εποικοδομητικός διάλογος» με τους φορείς εκμετάλλευσης, «τα πατίνια μπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλά και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες», ανέφερε το τσεχικό πρακτορείο ειδήσεων CTK, επικαλούμενο τον διευθυντή της Lime στη χώρα, Václav Petr.

