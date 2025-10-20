Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ έφτασαν ήδη τη Δευτέρα στο Ισραήλ, όπου θα έχουν συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς πρόκειται να επισκεφθεί το Ισραήλ την Τρίτη, ανέφερε η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων τη Δευτέρα, ανακοινώνοντας τις προετοιμασίες για την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν διαταραχές στην κυκλοφορία γύρω από το αεροδρόμιο μεταξύ 10:30 π.μ. και 1:30 μ.μ. τοπική ώρα και ότι ορισμένες πτήσεις θα μετακινηθούν σε άλλο τερματικό σταθμό.

«Προσπαθούμε να το καταλάβουμε τι συμβαίνει», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ο Βανς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θέλει «να ελέγξει πώς πάνε τα πράγματα». Όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός, είπε ότι «θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα». Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Βανς θα έχει συναντήσεις με τον Νετανιάχου.

Ωστόσο ήδη νωρίτερα τη δευτέρα έφτασαν στο Ισραήλ ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δυο τους αποτελούν τους βασικούς διαπραγματευτές της Ουάσινγκτον που επιβλέπουν το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και αναμένεται να συναντηθούν με μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Συναντήσεις της Χαμάς με τους διαμεσολαβητές

Την ίδια ώρα αντιπροσωπεία της Χαμάς έχει προγραμματίσει να συναντηθεί αργότερα σήμερα στο Κάιρο με αξιωματούχους από το Κατάρ και την Αίγυπτο για να συζητήσουν τη συνέχιση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Σημειώνεται πως το Ισραήλ πραγματοποίησε πολλαπλές θανατηφόρες επιθέσεις σε όλη τη Γάζα την Κυριακή, ισχυριζόμενο ότι οι στρατιώτες του έγιναν στόχος μαχητών της Χαμάς. Η παλαιστινιακή ομάδα αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για επίθεση.

Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον αξιωματούχο της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, αναμένεται να θέσει και το θέμα τω ισραηλινών επιδρομών στη Γάζα, στους διαπραγματευτές ενώ θα συναντηθεί επίσης με Αιγύπτιους αξιωματούχους για να συζητήσουν έναν επερχόμενο ενδοπαλαιστινιακό διάλογο που διοργανώνεται από την Αίγυπτο και στοχεύει «στην ενοποίηση των παλαιστινιακών παρατάξεων».

Με πληροφορίες του Guardian/Al Jazeera/AFP





