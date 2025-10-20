Μετά τις διαμαρτυρίες του "No Kings" ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κάλεσε τους συμπατριώτες του να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο.

Εκατομμύρια άνθρωποι διαδήλωσαν το Σαββατοκύριακο σε όλες τις ΗΠΑ κατά των αυταρχικών πολιτικών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κινήματος "No Kings" - διαμαρτυρίες που στηρίχθηκαν από αρκετούς αστέρες του Χόλιγουντ, μεταξύ αυτών και ο Ρόμπερτ ντε Νίρο. Ο Τραμπ «απάντησε» με βίντεο AI, στο οποίο εικονίζεται ο ίδιος ως βασιλιάς σε μαχητικό αεροσκάφος, να πετάει... περιττώματα σε διαδηλωτές. Ένα βίντεο που μάλλον επιβεβαιώνει τον λόγο των διαμαρτυριών.

{https://x.com/atrupar/status/1979738245195055163}

«Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Δεν μπορούμε γιατί δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο. Δεν θέλει να φύγει από τον Λευκό Οίκο. Όποιος πιστεύει ότι θα το κάνει, εξαπατά τον εαυτό του», δήλωσε ο ηθοποιός στο MSNBC.

«Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση εκφοβισμού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να του αντισταθούμε, να τον πολεμήσουμε, να τον απωθήσουμε και να τον αναγκάσουμε να υποχωρήσει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το MSNBC, σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες του "No Kings". Η καταστολή των μεταναστών από την ICE βρέθηκε στο επίκεντρο των διαμαρτυριών, όπως και η παρουσία εθνοφρουράς σε μεγάλες πόλεις και οι δραστικές περικοπές σε ομοσπονδιακά προγράμματα.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας από τους πολλούς αστέρες του Χόλιγουντ που έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στο κίνημα "No Kings".

«Η αρχική διαδήλωση "No Kings" έγινε πριν από 250 χρόνια. Οι Αμερικανοί αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν να ζουν υπό την κυριαρχία του βασιλιά Γεωργίου Γ'. Τώρα έχουμε έναν αυτοαποκαλούμενο βασιλιά, τον βασιλιά Ντόναλντ Α'», τόνισε.

Η Crowd Counting Consortium (Κοινοπραξία Καταμέτρησης Πλήθους) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ επισήμανε ότι οι διαδηλώσεις είναι πολύ πιο συχνές στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η οποία άρχισε στα τέλη Ιανουαρίου, απ’ ό,τι στην πρώτη.

Στα μέσα Ιουνίου, εκατομμύρια άνθρωποι μετείχαν σε διαδηλώσεις που έγιναν κατόπιν αιτήματος του "No Kings", σε μια από τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ θα αναπτύξει εθνοφρyυρά και στο Σαν Φρανσίσκο

Στον απόηχο των διαδηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να στείλει στρατό – μονάδες της Εθνοφρουράς – στο Σαν Φρανσίσκο, όπως διέταξε και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του η οποία μεταδόθηκε χθες Κυριακή.

«Θα πάμε στο Σαν Φρανσίσκο», δήλωσε ο μεγιστάνας σε δημοσιογράφο του Fox News όταν ερωτήθηκε αν η καλιφορνέζικη πόλη θα είναι η επόμενη στη λίστα του.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τον στρατό στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, παρά τη θέση των δημοκρατικών τοπικών αιρετών, προκειμένου, κατ’ αυτόν, να παταχτεί η παράνομη μετανάστευση και η εγκληματικότητα. Οι ενέργειές του επικρίνονται έντονα από την αντιπολίτευση.

Η ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο και στο Πόρτλαντ ανεστάλη λόγω αποφάσεων δικαστών, που αποφάνθηκαν πως δεν υπήρχαν αξιόπιστες αποδείξεις που να δικαιολογούν τέτοιο μέτρο.

«Η διαφορά (σ.σ. με το Σικάγο) είναι πως στο Σαν Φρανσίσκο μας θέλουν», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χθες, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού της πληροφορικής Salesforce, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ο Μαρκ Μπένιοφ, δήλωσε πρόσφατα πως θεωρεί πως θα έπρεπε να αναπτυχθεί ο στρατός στην πόλη, όμως ο δημοκρατικός δήμαρχος Ντέιβιντ Λούρι και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο. Έκτοτε, ο Μαρκ Μπένιοφ ανακάλεσε και ζήτησε συγγνώμη.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξάλλου επανέλαβε χθες την απειλή του να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να συνεχίζει την ανάπτυξη στρατού, που επικρίνεται από την αντιπολίτευση και οργανώσεις υπεράσπισης των αστικών, πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Μην ξεχνάτε, μπορώ να χρησιμοποιήσω τον νόμο περί Ανταρσίας», είπε ακόμη, αναφερόμενος σε πακέτο νομοθετημάτων που ανάγονται στο μακρινό παρελθόν και προβλέπουν την επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων εναντίον αμερικανών πολιτών.

Η Εθνοφρουρά, σώμα εφεδρείας, εκπαιδεύονται και μπορούν να αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καθώς και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε απευθυνόμενος σε ακροατήριο αποτελούμενο από ανώτατους αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πως «ορισμένες από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις» θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως «πεδίο εκπαίδευσης» για στρατιωτικούς.