Η αλ-Ζαουάιντα βρίσκεται ανάμεσα στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ και το Χαν Γιουνίς στις ακτές της Μεσογείου της Γάζας.

Μια αεροπορική επιδρομή από το Ισραήλ, στην πόλη αλ-Ζαουάιντα στην κεντρική Γάζα σκότωσε έξι μέλη των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του Γιαχία αλ-Μαμπχούχ, διοικητή της επίλεκτης μονάδας στο Τάγμα Τζαμπάλια, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Όπως αναφέρει το BBC, η επιδρομή στόχευε ένα μικρό παραθαλάσσιο καφέ που είχε στηθεί μέσα σε μια σκηνή κατά μήκος της παραλίας της πόλης.

Οι έξι μαχητές, αρχικά από τη βόρεια Γάζα, φέρεται να επιχειρούσαν στην κεντρική περιοχή εκείνη την εποχή.

Ο θάνατος του αλ-Μαμπχούχ, ανώτερου διοικητή πεδίου, σηματοδοτεί μια από τις πιο σημαντικές απώλειες για τις επίλεκτες δυνάμεις της Χαμάς από την έναρξη της εκεχειρίας.

Παράλληλα, το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας της παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς, όπως ανακοίνωσε πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας.

Επιβεβαίωσε τα πλήγματα ο IDF

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από τους πρώτους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή νωρίτερα σήμερα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς, τις οποίες διέψευσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα», ο ισραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνίς, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ΗΠΑ κάνουν λόγο για αυτοσυγκράτηση

Στο μεταξύ η Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το Axios, καταβάλλει προσπάθειες για να αποτρέψει την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς λόγω της σημερινής έξαρσης βίας στη Γάζα.

Οι απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνομίλησαν με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ και ζήτησαν από την Ιερουσαλήμ να «ανταποκριθεί αναλογικά και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση» μετά την επίθεση εναντίον στρατευμάτων του IDF στο νότιο τμήμα της Γάζας.