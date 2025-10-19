Το βίντεο, που αναρτήθηκε και στους επίσημους λογαριασμούς της κυβέρνησης, κυκλοφόρησε την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωναν ειρηνικά σε όλες τις πολιτείες.

Βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εικονίζεται ο ίδιος ως βασιλιάς σε μαχητικό αεροσκάφος να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές που κατέβηκαν χθες, Σάββατο, μαζικά στους δρόμους πόλεων και κωμοπόλεων σε όλες τις ΗΠΑ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης-ομπρέλα «No Kings», ανήρτησε ως απάντηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε και στους επίσημους λογαριασμούς της κυβέρνησης, κυκλοφόρησε την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωναν ειρηνικά σε όλες τις πολιτείες.

{https://x.com/RapidResponse47/status/1979724233715716425}

Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι αντέδρασαν με χλευασμό και κατηγορίες προς τους διαδηλωτές, ενώ επικριτές προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί προκλητικές εικόνες και βίαιη ρητορική για να δικαιολογήσει αυξημένη στρατιωτικοποίηση και καταστολή της διαφωνίας.

Την ίδια στιγμή και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μοιράστηκε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ φοράει στέμμα και κάπα, ενώ η Νάνσι Πελόζι και άλλοι Δημοκρατικοί γονατίζουν μπροστά του.

{https://x.com/OwenShroyer1776/status/1979664424664486125}