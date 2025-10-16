Χιλιάδες κόσμου είχαν πάει στο εθνικό στάδιο της Κένυας στο Ναϊρόμπι για να αποχαιρετίσουν τον εκλιπόντα ηγέτη της αντιπολίτευσης Ράιλα Οντίνγκα.

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς και δακρυγόνα, που εξαπέλυσαν εναντίον τους δυνάμεις ασφαλείας της Κένυας για να διαλύσουν πλήθος κόσμου που είχε πάει στο εθνικό στάδιο του Ναΐρόμπι για το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του εκλιπόντος ηγέτη της αντιπολίτευσης Ράιλα Οντίνγκα.

Ο Οντίνγκα, μια σημαντική προσωπικότητα εδώ και δεκαετίες στην πολιτική σκηνή της Κένυας, ο οποίος ήταν κάποτε πολιτικός κρατούμενος και έθεσε ανεπιτυχώς υποψηφιότητα για την προεδρία πέντε φορές, πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 80 ετών στην Ινδία, όπου νοσηλευόταν.

Χιλιάδες υποστηρικτές του Οντίνγκα βγήκαν στους δρόμους από νωρίς το πρωί ενώ στη συνέχεια προκλήθηκε χάος όταν ένα τεράστιο πλήθος παραβίασε μια πύλη του κεντρικού σταδίου του Ναϊρόμπι, αναγκάζοντας τους στρατιώτες να πυροβολήσουν στον αέρα, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

{https://twitter.com/KenyanSays/status/1978815526567608568}

Αστυνομική πηγή είπε ότι δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν μέσα στο στάδιο. Το KTN News και το Citizen TV ανέφεραν αργότερα ότι ο αριθμός των νεκρών είχε αυξηθεί σε τέσσερις, με δεκάδες να είναι τραυματίες. Αφού οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος με αποτέλεσμα ο κόσμος να τρέχει έντρομος και να αδειάσει τελικά το στάδιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, χιλιάδες κόσμου εισέβαλαν για λίγο στο διεθνές αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, διακόπτοντας μια τελετή με τον πρόεδρο Γουίλιαμ Ρούτο και άλλους αξιωματούχους, που είχαν φτάσει για να παραλάβουν τη σορό του Οντίνγκα με στρατιωτικές τιμές.

{https://twitter.com/thee_alfa_house/status/1978803096319910051}

Η Κένυα θρηνεί τον θάνατο του βετεράνου μαχητή της αντιπολίτευσης, ο οποίος πέθανε στις 15 Οκτωβρίου 2025, αλλά αυτό που ακολούθησε κατά τη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος της σορού του, ήταν σκηνές αναταραχής, πανικού και χάους.

Χάος στο Ναϊρομπι

Τα προβλήματα ξεκίνησαν νωρίς στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζόμο Κενυάτα (JKIA), όπου η σορός του Οντίνγκα έφτασε με ναυλωμένη πτήση από την Ινδία. Καθώς πλήθος κόσμου έφτανε στους χώρους του αεροδρομίου, κάποιοι παραβίασαν τις πύλες VIP και πέρασαν στον ειδικό χώρο του αεροδρομίου.

Οι δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεων της Κένυας, του στρατού και της αστυνομίας, προσπάθησαν να αποκαταστήσουν την τάξη, με ανθρώπινα φράγματα γύρω από το φέρετρο αλλά δεν κατάφεραν να απομακρύνουν το πλήθος. Κάποιοι σκαρφάλωσαν σε τοίχους, άλλοι κατέκλυσαν χώρους που συνήθως προορίζονταν για αξιωματούχους, οι λειτουργίες του αεροδρομίου σταμάτησαν για περίπου δύο ώρες και η προγραμματισμένη τελετή υποδοχής διακόπηκε καθώς το πλήθος ζητούσε, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα να δει τη σορό, αναγκάζοντας τις αρχές να εγκαταλείψουν το αρχικό πλάνο.

{https://twitter.com/PropesaTV/status/1978816049760879020}

Αρχικά, οι χώροι του εθνικού κοινοβουλίου είχαν οριστεί ως ο χώρος για την δημόσια «κηδεία» αλλά ένταση και ο όγκος του πλήθους ανάγκασαν τις αρχές να αλλάξουν σχέδια. Εκατοντάδες άνθρωποι προσπάθησαν να παραβιάσουν την περίμετρο του Κοινοβουλίου, φωνάζοντας συνθήματα, σκαρφαλώνοντας τοίχους και πηδώντας τα εμπόδια ασφαλείας. Αρκετοί βουλευτές επιχείρησαν να ηρεμήσουν το πλήθος αλλά μάταια.

Έτσι η δημόσια προβολή της σορού μεταφέρθηκε στο Διεθνές Αθλητικό Κέντρο Moi, στο Kasarani, έναν σαφώς μεγαλύτερο χώρο. Στο στάδιο Kasarani, η ατμόσφαιρα γρήγορα άρχισε να ξεφεύγει. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος που προσπαθούσε να περάσει στους χώρους που ήταν για τους VIP. Τα δακρυγόνα προκάλεσαν πανικό, ακολούθησε ποδοπάτημα ιδιαίτερα στις πύλες του σταδίου. Μέσα στο χάος, εκτός από τους δύο νεκρούς, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, αν και οι ακριβείς αριθμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Με πληροφορίες του Reuters