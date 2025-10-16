Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί σε στάδιο στο Ναιρόμπι για το τελευταίο αντίο στον εκλιπόντα ηγέτη της αντιπολίτευσης όταν οι αρχές άρχισαν να πυροβολούν.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ναϊρόμπι την Πέμπτη, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας της Κένυας άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα μέσα σε στάδιο.

Χιλιάδες κόσμου είχε συγκεντρωθεί εκεί για να προσκυνήσουν τη σορό του εκλιπόντος ηγέτη της αντιπολίτευσης Ράιλα Οντίνγκα, μετέδωσε το Citizen TV.

Η Κένυα θρηνεί τον θάνατο του βετεράνου μαχητή της αντιπολίτευσης, ο οποίος πέθανε στις 15 Οκτωβρίου 2025, αλλά αυτό που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της δημόσιας έκθεσης της σορού του, ήταν σκηνές αναταραχής, πανικού και χάους.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν νωρίς στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζόμο Κενυάτα (JKIA), όπου η σορός του Οντίνγκα έφτασε με ναυλωμένη πτήση από την Ινδία. Καθώς πλήθος κόσμου έφτανε στους χώρους του αεροδρομίου, κάποιοι παραβίασαν τις πύλες VIP και πέρασαν στον ειδικό χώρο του αεροδρομίου.

Οι δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεων της Κένυας, του στρατού και της αστυνομίας, προσπάθησαν να αποκαταστήσουν την τάξη, με ανθρώπινα φράγματα γύρω από το φέρετρο αλλά δεν κατάφεραν να απομακρύνουν το πλήθος. Κάποιοι σκαρφάλωσαν σε τοίχους, άλλοι κατέκλυσαν χώρους που συνήθως προορίζονταν για αξιωματούχους, οι λειτουργίες του αεροδρομίου σταμάτησαν για περίπου δύο ώρες και η προγραμματισμένη τελετή υποδοχής διακόπηκε καθώς το πλήθος ζητούσε, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα να δει τη σορό, αναγκάζοντας τις αρχές να εγκαταλείψουν το αρχικό πλάνο.

Αρχικά, οι χώροι του εθνικού κοινοβουλίου είχαν οριστεί ως ο χώρος για την δημόσια «κηδεία» αλλά ένταση και ο όγκος του πλήθους ανάγκασαν τις αρχές να αλλάξουν σχέδια. Εκατοντάδες άνθρωποι προσπάθησαν να παραβιάσουν την περίμετρο του Κοινοβουλίου, φωνάζοντας συνθήματα, σκαρφαλώνοντας τοίχους και πηδώντας τα εμπόδια ασφαλείας. Αρκετοί βουλευτές επιχείρησαν να ηρεμήσουν το πλήθος αλλά μάταια.

Έτσι η δημόσια προβολή της σορού μεταφέρθηκε στο Διεθνές Αθλητικό Κέντρο Moi, στο Kasarani, έναν σαφώς μεγαλύτερο χώρο. Στο στάδιο Kasarani, η ατμόσφαιρα γρήγορα άρχισε να ξεφεύγει. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος που προσπαθούσε να περάσει στους χώρους που ήταν για τους VIP. Τα δακρυγόνα προκάλεσαν πανικό, ακολούθησε ποδοπάτημα ιδιαίτερα στις πύλες του σταδίου. Μέσα στο χάος, εκτός από τους δύο νεκρούς, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, αν και οι ακριβείς αριθμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί.