Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω social media ότι είναι σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε πως θα είναι μακροσκελής.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε με μία ανάρτηση ότι ξεκίνησε η τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρώσο πρόεδρο. Λίγο αργότερα, το επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Η συζήτηση των δύο ηγετών πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

{https://x.com/WhiteHouse/status/1978844711990288393}

«Μιλάω τώρα με τον πρόεδρο Πούτιν. Η συνομιλία είναι σε εξέλιξη, είναι μακροσκελής και θα αναφέρω το περιεχόμενό της, όπως θα κάνει και ο πρόεδρος Πούτιν, μετά την ολοκλήρωσή της», ανέφερε η ανάρτηση.

Στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησης του Τραμπ με τον Ζελένσκι θα είναι το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους Tomahawk. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως είπε στον Ζελένσκι ότι μπορεί να δώσει ένα νέο τελεσίγραφο στον Πούτιν: ή θα ξαναρχίσουν σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ή η Ουάσινγκτον θα δώσει Tomahawk στο Κίεβο.