Ο Μαρουάν Μπαργκούτι αναγνωρίζεται ως ο άνδρας που μπορεί να ενώσει τις αντιμαχόμενες φατριές της Παλαιστίνης και να διαπραγματευτεί με το Ισραήλ μια δικαίη ειρήνη. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί εκτιμούν πως δεν θα βγει ποτέ ζωντανός από την φυλακή.

Η είδηση της κακοποίησης του Μαρουάν Μπαργκούτι από ισραηλινούς δεσμοφύλακες κάνει σήμερα τον γύρο του κόσμου, λίγα 24ωρα μετά το «βέτο» Νετανιάχου στην απελευθέρωση του μοναδικού Παλαιστίνιου που θα μπορούσε να ενώσει τις αντιμαχόμενες φατριές στη Γάζα.

Επικαλούμενος μαρτύριες Παλαιστινίων, που απελευθερώθηκαν στα πλαίσια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ο γιος του Μπαργκουτί υποστήριξε πως ο 66χρονος δέχθηκε επίθεση από οκτώ δεσμοφύλακες στις 14 Σεπτεμβρίου κατά τη μεταγωγή του.

«Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κατά τη μεταφορά του πατέρα μου, σταμάτησαν στη διαδρομή και οκτώ δεσμοφύλακες της υπηρεσίας φυλακών άρχισαν να τον χτυπούν με διάφορους τρόπους - κλωτσώντας τον, πετώντας τον στο έδαφος, χτυπώντας τον με γροθιές στο κεφάλι, το στήθος και τα πόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πρώην κρατούμενοι του μετέφεραν ακόμη ότι όταν έφτασε στη φυλακή «δυσκολευόταν να περπατήσει για μέρες».

Ο Μπαργκούτι είπε ότι αυτή ήταν η τέταρτη φορά που ο πατέρας του χτυπήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, χρόνια κατά τα οποία ο παλαιστίνιος ηγέτης κρατείται στην απομόνωση.

Τον περασμένο Αύγουστο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα έδειχνε τον ακροδεξιό Ιταμάρ Μπεν-Γκιρ να κάνει «κήρυγμα» και να απειλεί τον Μπαργκουτί μετά από επιδρομή στο κελί του. Είναι ο ίδιος υπουργός που παρενοχλούσε πριν λίγες ημέρες τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla.

Ποιος είναι ο Μαρουάν Μπαργκούτι

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι είναι ο πιο γνωστός Παλαιστίνιος κρατούμενος και παράλληλα ο πρώην ηγέτης της Φατάχ και μακράν η πιο δημοφιλής πολιτική προσωπικότητα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη - ακόμη και αν μια ολόκληρη γενιά Παλαιστίνιων γεννήθηκε μετά τη φυλάκισή του πάνω από δύο δεκαετίες πριν.

Ορισμένοι τον έχουν περιγράψει ως τον «Παλαιστίνιο Νέλσον Μαντέλα», ενώ για το Ισραήλ αποτελεί έναν από τους πιο προβεβλημένους τρομοκράτες.

Ο 66χρονος Μπαργκούτι φυλακίστηκε το 2002, κατηγορούμενος πως σχεδιάσε τις επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο πέντε Ισραηλινών στην Δεύτερη Ιντιφάντα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ αμφισβήτησε τη δικαιοδοσία και τη νομιμότητα του δικαστηρίου που τον καταδίκασε. H ποινή που εκτίει είναι πέντε φορές ισόβια.

Οι παλαιστινιακές παρατάξεις - μεταξύ των οποίων και η Χαμάς, που είναι εχθρική της Φατάχ - προσπάθησαν σε πολλές περιπτώσεις να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του. Το ίδιο συνέβη στις τελευταίες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός αλλά και σε όλες τις προηγούμενες.

Ο γιος του Μπαργκούτι είχε δηλώσει τον περασμένο Αύγουστο στο CNN ότι το Ισραήλ δεν ήθελε να απελευθερώσει τον πατέρα του επειδή ο Νετανιάχου «δεν θέλει έναν εταίρο για την ειρήνη».

Όταν φυλακίστηκε πριν από περίπου είκοσι χρόνια, ο Μπαργκούτι ήταν ήδη εξαιρετικά δημοφιλής. Σήμερα εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς ως ο μοναδικός ηγέτης που θα ήταν ικανός να ενώσει τους Παλαιστίνιους.

«Το κοινό τον αντιλαμβάνεται ως εθνικό ήρωα, έναν άνθρωπο με ακεραιότητα, που δεν έχει μολυνθεί από τη διαφθορά [σσ. όπως η Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη]. Έναν ενωτικό που μπορεί να συμφιλιωθεί με τη Χαμάς και να ενώσει όλες τις φατριές των Παλαιστίνιων», δηλώνει στο CNN ο Χαλίλ Σικάκι, διευθυντής του Παλαιστινιακού Κέντρου Πολιτικής και Έρευνας Δημοσκοπήσεων.

Ο Σικάκι, που παρακολουθεί την παλαιστινιακή κοινή γνώμη εδώ και δεκαετίες, υποστηρίζει ότι ο Μπαργκούτι είναι μακράν ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος ηγέτης και ο μόνος κοσμικός εθνικιστής ικανός να κερδίσει εκλογές: «Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι για την προεδρία, ισλαμιστές και εθνικιστές, δεν μπορούν να τον νικήσουν», προσθέτει, σημειώνοντας ότι ο Μπαργκούτι θα κέρδιζε τουλάχιστον το 60% της λαϊκής ψήφου.

Χαρακτηρίζει παράλληλα τον Μπαργκούτι «ρεαλιστή» αλλά και «σκληρό διαπραγματευτή», που θα μπορούσε να συνάψει αξιόπιστη ειρήνη με το Ισραήλ βασισμένη στη λύση των δύο κρατών, «μια λύση που θα μπορούσε να έχει την υποστήριξη της πλειονότητας των Παλαιστινίων». «Θεωρείται διάδοχος του Αμπάς», επομένως μια ενδεχόμενη απελευθέρωσή του θα ενίσχυε το αίτημα για παραίτηση του προέδρου της ΠΑ - που παραμένει στην εξουσία για 20 χρόνια, στερούμενος, σύμφωνα με τους επικριτές του, δημοκρατικής νομιμοποίησης.

Γιατί φοβάται να τον απελευθερώσει το Ισραήλ

Αλλά γιατί το Ισραήλ φοβάται τόσο πολύ να απελευθερώσει τον συγκεκριμένο Παλαιστίνιο;

«Επειδή ο Μπαργκούτι εξακολουθεί να έχει τεράστια πολιτική επιρροή», υποστηρίζει στο TRT ο Νταν Στάινμποκ, κορυφαίος πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας του βιβλίου «Η Πτώση του Ισραήλ».

«Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο φοβάται τον Μπαργκούτι γιατί μπορεί να κάνει αυτό που ο Νετανιάχου προσπαθεί να αποτρέψει από τα τέλη της δεκαετίας του 1990: μπορεί να ενώσει τους Παλαιστίνιους, όπως ο Νέλσον Μαντέλα κάποτε ένωσε το αντι-απαρτχάιντ κίνημα στη Νότια Αφρική».

Ακόμη και ορισμένοι Ισραηλινοί συμμερίζονται παρόμοιες απόψεις: Ο Αλον Λιέλ, πρώην γενικός διευθυντής του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών και υπεύθυνος για την επικοινωνία με τον Μπαργκούτι πριν τη φυλάκισή του, είναι ένας από αυτούς.

«Το Ισραήλ φοβάται την ικανότητα του Μπαργκούτι να ενώσει τον παλαιστινιακό λαό», αναφέρει ο Λιέλ στο TRT World, επισημαίνοντας μια έντονη ομοιότητα μεταξύ Μαντέλα και Μπαργκούτι.

Ο Ράμζι Μπαρούτ, παλαιστίνιος πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας, επισημαίνει ότι ο Μπαργκούτι εκπροσωπεί «μια λιγότερο φατριαστική και περισσότερο εθνικιστική γενιά». Εάν απελευθερωνόταν, ο Μπαργκούτι θα μπορούσε επιτέλους να πυροδοτήσει έναν νέο, ενωτικό εθνικό διάλογο που «υπερβαίνει τόσο τους φατριαστικούς διαχωρισμούς όσο και τη γεωγραφική διάσπαση», λέει ο Μπαρούτ στο TRT World.

Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ ο Μπαργκούτι υπερασπίστηκε τον ένοπλο αγώνα στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, προέβαλε ειρηνική αντίσταση σε άλλες περιοχές υπό άμεσο ισραηλινό έλεγχο. Ως αποτέλεσμα, βρήκε συμμάχους όχι μόνο μεταξύ των Παλαιστίνιων αλλά και σε ισραηλινούς πολιτικούς κύκλους που επιδιώκουν ένα ειρηνικό τέλος της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον Στάινμποκ, από διαφορετικές οπτικές - από την ενοποίησης Χαμάς-Φατάχ έως την διαπραγμάτευση της ειρήνης με το Ισραήλ - ο Μπαργκούτι προσφέρει στην παλαιστινιακή υπόθεση και αντίσταση «ηγεσία, κατεύθυνση και ακεραιότητα».

