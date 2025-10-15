Οι πηγές που επικαλείται το Reuters δεν διευκρίνισαν ποιοι περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν στη Ράφα για όσους επιθυμούν να περάσουν.

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας αναμένεται να ανοίξει ξανά την Πέμπτη για τους πρόσφυγες, σύμφωνα με το Reuters.

Οι πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων δεν διευκρίνισαν ποιοι περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν σε όσους επιθυμούν να περάσουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι σε ετοιμότητα για να αναπτύξει την EUBam στο συνοριακό πέρασμα Ράφα στη Γάζα, εάν βελτιωθούν οι συνθήκες στο σημείο. Ο Anouar El Anouni, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η EUBam παραμένει σε ετοιμότητα για να αναπτυχθεί στο σημείο διέλευσης της Ράφα «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες» αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα την Τετάρτη. Σημειώνεται πως το Ισραήλ είχε απειλήσει να κρατήσει κλειστή τη Ράφα και να μειώσει τις προμήθειες βοήθειας με αφορμή διαμάχη που είχε με τη Χαμάς για την επιστροφή των σορών των ισραηλινών ομήρων.

Ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ ζήτησε την πλήρη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας. Μιλώντας την Τρίτη, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος είναι υπουργός Ασφαλείας παρά το γεγονός ότι καταδικάστηκε το 2007 για ρατσιστική υποκίνηση και υποστήριξη ομάδων που βρίσκονται σε μαύρες λίστες τρομοκρατίας, δήλωσε ότι η Χαμάς «παίζει παιχνίδια». Η αρμόδια επιτροπή διαχείρισης δεν σχολίασε τον αριθμό των φορτηγών που αναμένεται να εισέλθουν στη Γάζα την Τετάρτη.

Με πληροφορίες του Reuters/Guardian/Al Jazeera