Η Διάσκεψη για τη Γάζα ολοκληρώθηκε και αναμφίβολα ο Τραμπ ενθουσιάστηκε με τον Πακιστανό πρωθυπουργό.

Σε μια απρόβλεπτη στιγμή, στην Αίγυπτο και κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για τη Γάζα, ο Τραμπ έφερε στο βήμα τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και του ζήτησε να επαναλάβει κάτι που είχε πει νωρίτερα…

Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Σαρίφ άρχισε να επαινεί τον Τραμπ ως «πραγματικά άνθρωπο της ειρήνης», λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εργάστηκε «αδιάκοπα» για να τερματίσει τη σύγκρουση μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας.

Ο Σαρίφ πρόσθεσε ότι το Πακιστάν είχε προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης «για την εξαιρετική, εξαιρετική συμβολή του» και θα το κάνει ξανά!

«Ουάου, δεν το περίμενα αυτό», απάντησε ο Τραμπ.