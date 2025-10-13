Η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς δύο ομήρων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα, δήλωσε τη Δευτέρα αξιωματούχος που συμμετείχε στην επιχείρηση.
Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Κασάμ, δήλωσε νωρίτερα ότι θα παραδώσει τα πτώματα τεσσάρων ομήρων.
Σε δήλωση που εξέδωσε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς αναγνώρισε τους νεκρούς αιχμαλώτους ως τους Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Μπιπίν Τζόσι και Ντάνιελ Πέρεζ.
{https://twitter.com/persianjewess/status/1977599109453459689}
Ανέφερε ότι οι σοροί τους θα παραδοθούν το απόγευμα της Δευτέρας. Νωρίτερα, η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 εναπομείναντες ζωντανούς αιχμαλώτους που κρατούνταν στη Γάζα, αλλά εξακολουθεί να κρατά τις σορούς νεκρών Ισραηλινών αιχμαλώτων.
{https://twitter.com/IDF/status/1977755062580420847}
Με πληροφορίες του Al Jazeera/Guardian