Η Χαμάς ωστόσο κατηγορεί το Ισραήλ ότι «χειραγωγεί» τα βήματα που συμφωνήθηκαν για την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε πως εντός 24 ωρών από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να συνεδρίαση σήμερα στις 18:00. Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα τεθεί σε ισχύ μόνο αφού εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο. Η εκπρόσωπος δήλωσε ότι μετά τη λήξη της 24ωρης περιόδου, θα ξεκινήσει η 72ωρη περίοδος για την απελευθέρωση των ομήρων.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε ότι το τελικό σχέδιο της πρώτης φάσης της εκεχειρίας υπογράφηκε στην Αίγυπτο το πρωί της Πέμπτης. Νωρίτερα, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι και οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη συμφωνία και ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τον μηχανισμό εφαρμογής της.

Η Σος Μπεντροσιάν ξεκαθάρισε ότι ο πολιτικός ηγέτης Μαργουάν Μπαργκουτί δεν θα είναι μέρος της ανταλλαγής ομήρων με φυλακισμένους Παλαιστινίους.

Μόλις ολοκληρωθούν οι ανταλλαγές, τα στρατεύματα θα αποσυρθούν από την κίτρινη γραμμή (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα) και το Ισραήλ θα ελέγχει και θα κατέχει το 53% της Λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε.

Χαμάς: Το Ισραήλ «χειραγωγεί» τα βήματα της συμφωνίας

Ωστόσο, όσο παρά τους πανηγυρισμούς για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι ισορροπίες παραμένουν οριακές.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ «χειραγωγεί» τα βήματα που συμφωνήθηκαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κασέμ, δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι το Ισραήλ είχε αρχίσει να «χειραγωγεί τις ημερομηνίες, τις λίστες και ορισμένες από τις διαδικασίες και τα βήματα που συμφωνήθηκαν για την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός».

Ο Κασέμ ισχυρίστηκε ότι ο Νετανιάχου το έκανε αυτό για να «δείξει στον λαό ότι αυτός είναι που ελέγχει τα πράγματα, τα κινεί και τα διαχειρίζεται».

«Είμαστε σε επαφή με τους διαμεσολαβητές για να υποχρεώσουμε την κατοχή (ισραήλ) να συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα και να μην της επιτρέψουμε να χρονοτριβεί. Υπήρξε συζήτηση για κατάπαυση του πυρός σήμερα το μεσημέρι, αλλά η κατοχή, για εσωτερικές σκέψεις, αναβάλλει την ανακοίνωση σε άλλες ημερομηνίες», εξήγησε ο Κασέμ.

«Συνεχίζουμε να λέμε ότι η κατοχή πρέπει να συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα και καλούμε τους μεσολαβητές να εργαστούν για να τα εφαρμόσουν», πρόσθεσε.

Ερντογάν: Θα παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή της συμφωνίας

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που οι συνομιλίες Χαμάς - Ισραήλ που πραγματοποιήθηκαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στις οποίες συμβάλαμε εμείς ως Τουρκία, οδήγησαν σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα» ανέφερε σε μακροσκελή ανάρτησή του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

»Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, και ιδιαίτερα στις αδελφές μας χώρες, το Κατάρ και την Αίγυπτο, οι οποίες παρείχαν σημαντική υποστήριξη για την επίτευξη συμφωνίας. Ως Τουρκία, θα παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Συνέχισε λέγοντας πως «ομοίως, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και γεωγραφικά ολοκληρωμένο παλαιστινιακό κράτος στην Παλαιστίνη με βάση τα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Με την ευκαιρία αυτή, απευθύνω τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς μου στους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μου, που υπέστησαν απερίγραπτο πόνο τα τελευταία δύο χρόνια, που αγωνίστηκαν για ζωή και αξιοπρέπεια υπό απάνθρωπες συνθήκες, που έχασαν τα παιδιά τους, τις μητέρες, τους πατέρες, τους συγγενείς και τους φίλους τους και που δεν συμβιβάστηκαν με την αξιοπρεπή τους στάση, παρά όλες τις τραγωδίες που βίωσαν».

Ο Τούρκος πρόεδρος έκλεισε την ανάρητσή του με μία ευχή: «Είθε ο Κύριός μου να είναι βοηθός και φύλακας των Παλαιστινίων αδελφών μας· είθε ο Κύριός μου να χαρίσει ευτυχία στις ψυχές των μαρτύρων μας και να τους χαρίσει τον Παράδεισο».

Με πληροφορίες του Al Jazeera/Reuters