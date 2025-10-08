Το κοινοβούλιο της Ισπανίας υποστήριξε με 178 ψήφους υπέρ και 169 κατά το διάταγμα που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο από τον Σάντσεθ.

Το ισπανικό κοινοβούλιο ψήφισε την υπέρ του εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ, ένα νομοθετικό διάταγμα που εισήγαγε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ για να τερματίσει «τη γενοκτονία στη Γάζα».

Το κοινοβούλιο υποστήριξε με 178 ψήφους υπέρ και 169 κατά το διάταγμα που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο από τον Σάντσεθ, έναν από τους σφοδρότερους επικριτές του διετούς πολέμου του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη. Η υποστήριξη του ακροαριστερού κόμματος Podemos, το οποίο έχει τέσσερις βουλευτές, βοήθησε στην ψήφο υπέρ του αριστερού μειοψηφικού συνασπισμού, μετά από εικασίες σχετικά με τη θέση που θα έπαιρναν οι βουλευτές. Το Podemos είχε προηγουμένως επικρίνει το διάταγμα, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν αρκετό.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι είχε ήδη απαγορεύσει την αγορά όπλων από το Ισραήλ ή την πώλησή τους στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου. Αλλα, τον περασμένο μήνα, ο Σάντσεθ ανακοίνωσε ένα διάταγμα για την «ενίσχυση του νόμου» του εμπάργκο ως μέρος μιας σειράς μέτρων κατά της επίθεσης του Ισραήλ.

«Η απάντηση του Ισραήλ στις τρομερές επιθέσεις που διέπραξε η τρομοκρατική ομάδα Χαμάς κατέληξε να γίνει μια αδιάκριτη επίθεση κατά του παλαιστινιακού πληθυσμού, την οποία η πλειοψηφία των ειδικών έχει χαρακτηρίσει γενοκτονία», ανέφερε το προοίμιο του νόμου, ο οποίος απαγορεύει όλες τις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, προϊόντων ή τεχνολογίας στο Ισραήλ και τις εισαγωγές τέτοιων αγαθών από τη χώρα.

Το διάταγμα απαγορεύει επίσης τη διαμετακόμιση αεροπορικών καυσίμων με πιθανή στρατιωτική χρήση και τη διαφήμιση προϊόντων «που προέρχονται από παράνομες αποικίες στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη». Το κείμενο επιτρέπει στην κυβέρνηση να κάνει εξαιρέσεις για αμυντικό εξοπλισμό διπλής χρήσης «εάν η εφαρμογή της απαγόρευσης έβλαπτε τα γενικά εθνικά συμφέροντα».

Η ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου προκάλεσε έντονη καταδίκη από το Ισραήλ, το οποίο είχε ήδη αποσύρει τον πρέσβη του στη Μαδρίτη από το 2024, αφού η Ισπανία αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος.

Η ψηφοφορία για το είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, αλλά τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι διεξήχθη μια ημέρα αργότερα για να μην πέσει με την διετή επέτειο της επίθεσης της Χαμάς. Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ισπανία είχε επικρίνει το αρχικό σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «κυνική και κατακριτέα απόφαση» σε επιστολή που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες του Guardian