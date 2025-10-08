Συστήνεται ειδική μονάδα αντιμετώπισης των drones στους κόλπους της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Η Γερμανία θα παραχωρήσει στην αστυνομία την εξουσία να καταρρίπτει drones, όταν αυτά προκαλούν προβλήματα σαν αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια και ορισμένοι ηγέτες αποδίδουν σε έναν υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία.

Ο νέος νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη και αναμένει κοινοβουλευτική έγκριση, εξουσιοδοτεί ρητά την αστυνομία να καταρρίπτει drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Γερμανίας, ανάμεσά τους και την κατάρριψη των drones σε περιπτώσεις οξείας απειλής ή σοβαρής βλάβης. Άλλες τεχνικές που είναι διαθέσιμες για την κατάρριψη drones περιλαμβάνουν τη χρήση λέιζερ ή παρεμβολών με σήματα για τη διακοπή των συνδέσεων ελέγχου και πλοήγησης.

«Τα περιστατικά με drones απειλούν την ασφάλειά μας», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτηση του στο X. «Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Ενισχύουμε τις εξουσίες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, ώστε τα drones να μπορούν να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται πιο γρήγορα στο μέλλον».

Ο νέος νόμος αποφασίστηκε μετά την εκτροπή και την ακύρωση δεκάδων πτήσεων την περασμένη Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας, μετά από drones που εθεάθησαν στον εναέριο χώρο. Πάνω από 10.000 επιβάτες εγκλωβίστηκαν, αδυνατώντας να ταξιδέψουν.

Ο Μερτς έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως πίσω από τις πτήσεις drines στον γερμανικό εναέριο χώρο βρίσκεται η Ρωσία. Ωστόσο κανένα δεν ήταν οπλισμένο και ήταν μάλλον σε αναγνωριστικές πτήσεις.

Με τον νέο νόμο, η Γερμανία ενώνεται με τις ευρωπαϊκές χώρες που πρόσφατα έδωσαν στις δυνάμεις ασφαλείας εξουσίες να καταρρίπτουν drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται οι Βρετανία, Γαλλία, Λιθουανία και Ρουμανία.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναμένεται να δημιουργηθεί στους κόλπους της ομοσπονδιακής αστυνομίας, μία ειδική μονάδα καταπολέμησης των drones ενώ ειδικοί ερευνητές θα συμβουλευτούν το Ισραήλ και την Ουκρανία, καθώς είναι πιο προηγμένες στην τεχνολογία αυτή.

Η αστυνομία θα ασχολείται με τα drones που πετούν περίπου στο επίπεδο των δέντρων, ενώ τα πιο ισχυρά drones θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον στρατό, δήλωσε ο Ντόμπριντ. Η Γερμανία κατέγραψε 172 διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία που σχετίζονται με drones μεταξύ Ιανουαρίου και τέλους Σεπτεμβρίου 2025, από 129 την ίδια περίοδο πέρυσι και 121 το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Deutsche Flugsicherung.

Η κατάρριψη drones θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, αλλά ένα από τα μείζονα ζητήματα είναι ότι ούτε τα αεροδρόμια διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα ανίχνευσης ώστε να αναφέρουν αμέσως θεάσεις.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Είναι ένας υβριδικός πόλεμος και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψην

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπερασπίστηκε σε δηλώσεις της το τείχος κατά των drones που σχεδιάζει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε απάντηση στον «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας. Τόνισε πως θα πρέπει επίσης να καλύπτει τη νότια πλευρά της ηπείρου και να αντιμετωπίζει απειλές όπως η παράνομη μετανάστευση ή οι φυσικές καταστροφές, όπως απαιτούν η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα.

Σε μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης των drones που εισβάλλουν στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι αυτά τα περιστατικά δεν είναι «τυχαία παρενόχληση».

«Είναι μια συνεκτική και αυξανόμενη εκστρατεία για την αποσταθεροποίηση των πολιτών μας, τη δοκιμή της αποφασιστικότητάς μας, τη διαίρεση της Ένωσής μας και την αποδυνάμωση της υποστήριξής μας προς την Ουκρανία», είπε ενώπιον των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να το πούμε με το όνομά του: είναι ένας υβριδικός πόλεμος και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψην».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέμεινε ότι αυτά τα περιστατικά αποτελούν μέρος ενός μοτίβου «αυξανόμενων απειλών» που περιλαμβάνει επίσης κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, εκστρατείες παραπληροφόρησης και περικοπές σε υποθαλάσσια καλώδια. «Πρόκειται για μια αυξανόμενη εκστρατεία με σκοπό να διαιρέσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», προειδοποίησε.

Πρόσθεσε πως «δεν πρόκειται μόνο για τα ανατολικά σύνορα» και ότι η ΕΕ πρέπει να έχει μια προσέγγιση «360 μοιρών» για να έχει «μια ασπίδα για ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της νότιας πλευράς». Υποστήριξε ότι το τείχος κατά των drones θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε «ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων», συμπεριλαμβανομένων των αντιδράσεων σε φυσικές καταστροφές ή στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Με αυτόν τον τρόπο, απαντά στις επιφυλάξεις που εξέφρασαν η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία, οι οποίες στην τελευταία άτυπη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών στην Κοπεγχάγη επανέλαβαν ότι τα σύνορα της Ένωσης είναι «πολύ εκτεταμένα» και ζήτησαν το σύστημα ασφαλείας να μην επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανατολική πλευρά.

Με πληροφορίες του Reuters/Εuropeannewsroom






