Τον Μάρτιο, ενώ η απειλή του shutdown πλανιόταν ήδη, δημοκρατικοί είχαν κάνει μια πρώτη υποχώρηση, όταν μειοψηφία στις τάξεις τους δέχτηκε να ψηφίσει ρεπουμπλικανικό κείμενο που διατηρούσε μόνο για έξι μήνες τις επίμαχες επιδοτήσεις.

Οι συνέπειες της δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ θα γίνονται προοδευτικά ολοένα πιο οδυνηρές, προειδοποίησαν χθες Κυριακή ηγέτες των ρεπουμπλικάνων, κάτι που ακολούθησε η ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί των πρώτων απολύσεων στον ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα.

Η απειλή μαζικών απολύσεων σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες επισείστηκε από τον ρεπουμπλικάνο αρχηγό του κράτους ήδη από την έναρξη, την περασμένη Τετάρτη, της δημοσιονομικής παράλυσης για την οποία αλληλοκατηγορούνται η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία και η δημοκρατική μειοψηφία στο Κογκρέσο.

Το shutdown, η αναστολή λειτουργίας τομέων του κράτους, που εισέρχεται σήμερα στη δεύτερη εβδομάδα του, δεν υπάρχει ουδεμία ένδειξη πως οδεύει να τερματιστεί κι ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε εκ νέου χθες Κυριακή τους δημοκρατικούς.

Μαζικές απολύσεις, τελεσίδικες και όχι από τεχνική άποψη, «βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Για όλο αυτό φταίνε οι δημοκρατικοί. Οι δημοκρατικοί προκαλούν την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας», υποστήριξε ο αρχηγός του κράτους, προτού αλλάξει απότομα θέμα, εγκαινιάζοντας νέα γκαλερί προεδρικών πορτρέτων με χρυσές κορνίζες.

Δεν έχει γίνει καμιά συζήτηση ανάμεσα στους ηγέτες του Κογκρέσου μετά την άκαρπη συνάντησή τους την περασμένη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των δημοκρατικών. Η παράταξη αρνείται να υποχωρήσει στο κρίσιμο ζήτημα των επιδοτήσεων της ασφάλισης υγείας.

«Αν ο πρόεδρος κρίνει πως οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούν απολύτως πουθενά, τότε θα αρχίσουν απολύσεις», απείλησε χθες ο Κέβιν Χάσετ, βασικός σύμβουλος του κ. Τραμπ για οικονομικά ζητήματα, ερωτηθείς σχετικά από το CNN.

Πάντως «διατηρούμε ελπίδες πως θα υπάρξει νέο ξεκίνημα στην αρχή της εβδομάδας, πως θα μπορέσουμε να πείσουμε τους δημοκρατικούς πως είναι κοινή λογική να αποφύγουμε τέτοιες απολύσεις», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, ο Τζον Θουν, αναγνώρισε πως τα δυο στρατόπεδα παραμένουν σε «αδιέξοδο» και άφησε να εννοηθεί πως περισσότεροι αμερικανοί εργαζόμενοι θα πληρώσουν το κόστος.

«Θα γίνει δυσάρεστο», είπε με νόημα στο Fox News, επιβεβαιώνοντας πως συνεχίζονται οι συνομιλίες στους διαδρόμους για τις επιδοτήσεις του «Obamacare», του προγράμματος ασφάλισης υγείας για τις λαϊκές τάξεις.

Πόσο θα μπορούσε να παραταθεί η δημοσιονομική παράλυση, φαινόμενο που είχε να ζήσει η χώρα επτά χρόνια; «Όσο θέλουν οι δημοκρατικοί», κατά τον Τζον Θουν.

Τεχνική ανεργία

«Αν οι ρεπουμπλικάνοι συνεχίσουν να αρνούνται να παραταθούν» οι επιδοτήσεις του Obamacare, «δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα υποστούν θεαματική αύξηση» του κόστους της υγείας, τόνισε στο NBC News ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Εκατοντάδες χιλιάδες «μη απολύτως απαραίτητοι» υπάλληλοι του ομοσπονδιακού κράτους τέθηκαν σε ανεργία από τεχνική άποψη και δεν λαμβάνουν μισθό. Αν δεν απολυθούν, θα δουν την κατάστασή τους να εξομαλύνεται όταν λάβει τέλος το shutdown.

Οι περίοδοι δημοσιονομικής παράλυσης προκαλούν μεγάλη δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς. Το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν πολύ ή μάλλον ανήσυχοι για τον αντίκτυπο στην οικονομία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov σε αντιπροσωπευτικό δείγμα κάπου 2.400 πολιτών.

Το προηγούμενο τέτοιο επεισόδιο, τον Δεκέμβριο του 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, διήρκεσε 35 ημέρες και στοίχισε κάπου 11 δισεκ. δολάρια στην αμερικανική οικονομία, σύμφωνα με μη κομματική έκθεση του Κογκρέσου.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ