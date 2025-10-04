Το ANO υποσχέθηκε ισχυρότερη κοινωνική ασφάλιση και αυξημένες συντάξεις, προσιτές τιμές ενέργειας, αυστηρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση και επέκρινε «λευκές επιταγές» προς την Ουκρανία.

Το κόμμα ANO του Αντρέι Μπάμπις έφερε τη νίκη στην ακροδεξιά στις φετινές εκλογές της Τσεχίας.

Ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις πρόκειται να επιστρέψει ως πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας, με το κόμμα του, Δράση Δυσαρεστημένων Πολιτών ή ANO, να κερδίζει τις εκλογές του 2025, με 35,08% των ψήφων και να προηγείται κατά πολύ του κεντροδεξιού κόμματος Spolu στη δεύτερη θέση με 22,95%.

Ποιος είναι ο Αντρέι Μπάμπις;

Ο Αντρέι Μπάμπις είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Διετέλεσε πρωθυπουργός μεταξύ 2017 και 2021.

Η θητεία του αμαυρώθηκε από μεγάλες απάτες και αντιπαραθέσεις, με κυριότερη την εμφάνισή του στο Pandora Papers Leak και την κατηγορία ότι κατηγορήθηκε για μια υπόθεση επιδότησης χρηματοδότησης από την ΕΕ, την Υπόθεση Stork’s Nest, όπου εξασφάλισε με δόλο χρηματοδότηση για ένα αγρόκτημα και ένα συνεδριακό κέντρο.

Το 2024, ίδρυσε ένα ακροδεξιό πολιτικό κόμμα με την ονομασία «Πατριώτες για την Ευρώπη» με τον Ούγγρο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είχε μακροχρόνιους δεσμούς με τη Μόσχα.

Άλλα μέλη του κόμματος, όπως το Εθνικό Συναγερμό της Γαλλίας, διατηρούν επίσης στενές σχέσεις με τη Ρωσία.

Μαζί με τον Σλοβάκο Ρόμπερτ Φίκο, ο Ούγγρος Βίκτορ Όρμπαν, είναι μέλος της ευρωσκεπτικιστικής ομάδας που υποστηρίζει ουδέτερη θέση στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και ζητά τη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο Αντρέι Μπάμπις έχει αυτοανακηρυχθεί «ειρηνοποιός» και έχει ζητήσει γρήγορη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ανεξάρτητα από τους όρους για την Ουκρανία. Ο Μπάμπις επιμένει ότι δεν είναι κατά της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ. Αλλά είναι επίσης μέρος της αυξανόμενης τάσης του δεξιού λαϊκισμού στην Ευρώπη, η οποία σκοπεύει να επιβάλει αυστηρότερη καταστολή της μετανάστευσης.

Ο σχηματισμός κυβέρνησης από τον Μπάμπις εξαρτάται τώρα από τις ικανότητές του στη δημιουργία συμμαχιών με τα περιθωριακά κόμματα. Ο ηγέτης των αυτοκινητιστών Πέτρ Ματσίνκα, ο οποίος αντιτίθεται στις πράσινες πολιτικές της ΕΕ, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με την ANO.

«Πήγαμε στις εκλογές με στόχο να τερματίσουμε την κυβέρνηση του Πέτρ Φιάλα και η υποστήριξη ακόμη και για ένα μειοψηφικό υπουργικό συμβούλιο του ANO είναι σημαντική για εμάς και θα επιτύγχανε τον στόχο που είχαμε για αυτές τις εκλογές», δήλωσε ο αντινατοϊκός και αντιευρωπαϊκός αναπληρωτής πρόεδρος του SPD, Ράντιμ Φιάλα.