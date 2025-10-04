«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοινωθέν τα ξημερώματα του Σαββάτου, έπειτα από την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε πλήρη συνεργασία με τον πρόεδρο και την ομάδα του για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες συμβαδίζουν με το όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου».

Η ανακοίνωση δεν κάνει αναφορά στην έκκληση του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τα πλήγματα στη Γάζα, κάτι που, όπως τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι αναγκαίο ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και άμεση απελευθέρωση των ομήρων.

Ένας ρεπόρτερ του επίσημου στρατιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού του Ισραήλ, Γκαλάτζ, ανάρτησε ότι ο ισραηλινός στρατός θα μειώσει τη δραστηριότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεών του στη Γάζα «στο ελάχιστο».

«Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ – δόθηκε πολιτική εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να σταματήσουν την επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας», έγραψε ο δημοσιογράφος Ντορόν Καντός στο X.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο στρατός έχει λάβει εντολή να πραγματοποιεί μόνο αμυντικές επιχειρήσεις.

Η Χαμάς είχε δηλώσει ότι συμφωνεί να μπει «άμεσα» σε διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις.

Οι ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές έρχονται πριν από την προθεσμία της Κυριακής που έθεσε ο Τραμπ στη Χαμάς για να αποδεχθεί το ειρηνευτικό του σχέδιο, καθώς πιέζει για τον τερματισμό του εξαντλητικού πολέμου που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Ο δημοσιογράφος του Axios και αναλυτής του CNN Μπαράκ Ραβίντ μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παγώσει τη σφοδρή επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, που είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και νέα μαζική εκτόπιση Παλαιστινίων.

Πρόσθεσε ότι ο στρατός θα στραφεί αποκλειστικά σε αμυντικές επιχειρήσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, επικαλούμενος ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται. Δεν έγινε καμία αναφορά για το πότε θα τερματιστεί πλήρως η επίθεση στην Πόλη της Γάζας ή πότε θα γίνει η στροφή σε αμυντικές επιχειρήσεις.

Ούτε το γραφείο του πρωθυπουργού ούτε ο στρατός απάντησαν στην απαίτηση του Τραμπ να «σταματήσει αμέσως ο βομβαρδισμός της Γάζας», ούτε έδωσαν κάποια ένδειξη για το χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης των ομήρων.

Η Χαμάς δήλωσε χθες Παρασκευή βράδυ έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό του διετούς πολέμου εκεί, απαντώντας έτσι στο σχέδιο που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιδρώντας στην απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς», με την ισραηλινή κυβέρνηση να αναφέρει ότι είναι έτοιμη για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου με «την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας. Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα».