Ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν, ηλικίας 37 ετών, σκοτώθηκε σήμερα στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν οι δημοσιογραφικές ενώσεις EFJ-IFJ και SNJ.

Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο Χεόρχιι Ιβαντσένκο, τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση, ανέφεραν οι Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις οποίες η επίθεση διεξήχθη γύρω στις 10.20 σήμερα το πρωί.

Και οι δύο δημοσιογράφοι φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα με την ένδειξη «Press». Ο Antoni Lallican βρισκόταν σε αποστολή στο Ντονμπάς για το φωτορεπορτάζ Hans Lucas, με έδρα την Καρκασόν.

Ο Antoni Lallican ήταν φωτορεπόρτερ με έδρα το Παρίσι. Το έργο του έχει δημοσιευτεί σε πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως οι Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, Le Temps, Der Standard, La Presse.

Τον Μάρτιο του 2022, αμέσως μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ταξίδεψε στη χώρα. Έκτοτε, καταγράφει τις συνέπειες του πολέμου και έχει ξεκινήσει μακροχρόνια εργασία μαζί με κατοίκους της λεκάνης εξόρυξης του Ντονμπάς στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας. Τον Ιανουάριο, κέρδισε το Βραβείο Victor Hugo 2024 για Φωτογραφική Συνεισφορά για το εντυπωσιακό του ρεπορτάζ «Ξαφνικά ο ουρανός σκοτείνιασε», αφιερωμένο στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το μήνυμα του Μακρόν για τον θάνατο του φωτορεπόρτερ

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του φωτορεπόρτερ από επίθεση ρωσικών drones.

«Ο συμπατριώτης μας, φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν, συνόδευε τον ουκρανικό στρατό στο μέτωπο της αντίστασης. Έμαθα με βαθιά θλίψη τον θάνατό του, θύμα ρωσικής επίθεσης drones», έγραψε σε ανάρτηση ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Λαλικάν, τους αγαπημένους του και τους συναδέλφους του, οι οποίοι «με κίνδυνο της ζωής τους, μας ενημερώνουν και γίνονται μάρτυρες της πραγματικότητας του πολέμου».

