Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το πρωί της Παρασκευής το τελευταίο πλοίο της ανθρωπιστικής νηοπομπής, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας: «Δεν τελείωσε η αποστολή μας», τονίζουν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla.

Μπορεί ο ισραηλινός στρατός να κατέλαβε και τα 44 σκάφη του παγκόσμιου στολίσκου αντίστασης (Global Sumud Flotilla), ωστόσο ο αγώνας για το σπάσιμο του αποκλεισμού συνεχίζεται με νέα αποστολή ακτιβιστών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνασπισμού Ελευθερίας για την Γάζα, οκτώ ιστιοφόρα με σχεδόν 70 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες απέπλευσαν το Σάββατο από τη Σικελία, ενώ ένα ένατο, πολύ μεγαλύτερο πλοίο αναμένεται να τα προλάβει σήμερα.

Η νηοπομπή αναμένεται να φτάσει στη ζώνη αναχαίτισης στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Το επιβατηγό πλοίο Conscience, μήκους 68 μέτρων, είχε επιχειρήσει ξανά να πλεύσει προς τη Γάζα τον Μάιο με την Γκρέτα Τούνμπεργκ επί του σκάφους, αλλά δέχτηκε επίθεση με drones ανοιχτά της Μάλτας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και να μην μπορέσει να συνεχίσει. Πλέον έχει επισκευαστεί και ταξιδεύει με δεκάδες γιατρούς και διεθνείς δημοσιογράφους.

Τα πρώτα οκτώ σκάφη μεταφέρουν, μεταξύ άλλων, εκλεγμένους πολιτικούς από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία· την Ιρλανδή συγγραφέα Naoise Dolan, που αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη Global Sumud Flotilla στην Τυνησία· και τη Γαλλομαλιανή ακτιβίστρια Assa Traore.

Μιλώντας μέσα από το σκάφος, η Dolan ανέφερε ότι, δεδομένου πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία τα τελευταία δύο χρόνια, όλοι γνώριζαν τον κίνδυνο όταν υπέγραψαν για να συμμετάσχουν. Μακριά από το να αποθαρρυνθούν από την αναχαίτιση της Global Sumud Flotilla την Τετάρτη, τώρα «πλέουν πιο γρήγορα».

«Κάθε σκάφος που στέλνουμε είναι μια άμεση πρόκληση του αποκλεισμού και μια διακήρυξη αλληλεγγύης», ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανακοίνωση. «Δεν ταξιδεύουμε ως φιλανθρωπία, αλλά ως μέρος του παγκόσμιου αγώνα για τον τερματισμό του απαρτχάιντ και την επιβεβαίωση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού να ζήσει ελεύθερος».

Ο Συνασπισμός Ελευθερίας για τη Γάζα (Freedom Flotilla Coalition – FFC), που συντόνισε τις αποστολές Madleen και Handala νωρίτερα φέτος, στέλνει σκάφη στη Γάζα εδώ και 15 χρόνια, ενώ η πρωτοβουλία Thousand Madleens to Gaza (TMTG) αποτελεί μια λαϊκή κινητοποίηση που ενέπνευσε.

Πολλά από τα σκάφη, τα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθεί διαδικτυακά, φέρουν ονόματα Παλαιστινίων, όπως ο δημοσιογράφος του Al Jazeera Άνας Αλ-Σαρίφ, που στοχοποιήθηκε και δολοφονήθηκε από το Ισραήλ τον Αύγουστο, και η παιδίατρος Αλάα Αλ-Νατζάρ, της οποίας ο σύζυγος και τα εννέα παιδιά σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή ενώ εκείνη βρισκόταν στη δουλειά της.

«Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, η παράνομη ισραηλινή κατοχή εμποδίζει διεθνείς δημοσιογράφους να μπουν στη Γάζα, δημιουργώντας ένα από τα πιο επικίνδυνα μπλακ-άουτ ενημέρωσης στη σύγχρονη ιστορία», δήλωσε η FFC. «Αυτό το σκάφος είναι η πρόκλησή μας απέναντι σε αυτή τη σιωπή».