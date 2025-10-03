Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει πως οι πάνω από 470 ακτιβιστές της Global Summud Flotilla θα απελαθούν άμεσα στην Ευρώπη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το πρωί της Παρασκευής το τελευταίο πλοίο της ανθρωπιστικής νηοπομπής, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

Το τελευταίο επιχειρησιακά ενεργό σκάφος της Global Sumud Flotilla καταλήφθηκε το πρωί της Παρασκευής από ισραηλινούς στρατιώτες που επιβιβάστηκαν βίαια στο σκάφος.

Πρόκειται για το πολωνικής σημαίας Marinette, με εξαμελές πλήρωμα.

Η στιγμή της επίθεσης από τις κάμερες καταγραφής:

{https://www.youtube.com/shorts/gH0LcA_-Jes}

Μετά την παράνομη αναχαίτιση από τις ναυτικές δυνάμεις κατοχής του Ισραήλ των πλοίων της Global Sumud Flotilla, εκατοντάδες ακτιβιστές έχουν απαχθεί και, σύμφωνα με αναφορές, έχουν μεταφερθεί στο μεγάλο ναυτικό πλοίο MSC Johannesburg.

Οι δικηγόροι της Adalah, που εκπροσωπούν τους συμμετέχοντες της νηοπομπής ενώπιον των ισραηλινών αρχών, έχουν λάβει ελάχιστες πληροφορίες για την τυχή των απαχθέντων.

Όπως σημειώνεται στην επίσημη ανακοίνωση, η ισραηλινή επιχείρηση παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, όπως και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα: «Η αναχαίτιση ανθρωπιστικών πλοίων σε διεθνή ύδατα αποτελεί έγκλημα πολέμου· η άρνηση νομικής εκπροσώπησης και η απόκρυψη της τύχης των κρατουμένων εντείνει αυτό το έγκλημα».

Οργή για τις προκλήσεις του ακροδεξιού Μπεν-Γκβιρ

Αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που δείχνει τον ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να χαρακτηρίζει επανειλημμένα τους ακτιβιστές της Global Sumud Flotilla «τρομοκράτες», ενώ κρατούνται στο στρατιωτικό λιμάνι της Ασντόν στις 2 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός φαίνεται να στέκεται και να δείχνει με το δάχτυλο τους κρατούμενους: «Δεν ήρθαν για βοήθεια· ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες. Αυτοί είναι τρομοκράτες», είπε.

Στη συνέχεια ο Μπεν-Γκβιρ εισέβαλε σε ένα από τα πλοία και ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε ανθρωπιστική βοήθεια.

{https://www.facebook.com/reel/1290298562407137}

Σημειώνεται πως περισσότεροι από 600 ισραηλινοί αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο λιμάνι της Ασντόν, όπου υπέβαλαν την ομάδα σε «ενδελεχή διαδικασία ελέγχου», σύμφωνα με το ToI.