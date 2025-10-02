Ο Ιγνάθιο Πλάθα, γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιλότων, προειδοποιεί: όταν οι πιλότοι πιέζονται, το ρίσκο το νιώθουν οι επιβάτες.

Οι πιλότοι και τα πληρώματα καμπίνας σε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες αισθάνονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να εργάζονται πολλές ώρες και να αποκρύπτουν τα σημάδια κόπωσης εις βάρος της ασφάλειας, σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη.

Η επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους από τις αεροπορικές εταιρείες έχουν «συστηματικά αποδυναμώσει» την ασφάλεια, ενώ πολλοί εξαντλημένοι εργαζόμενοι αισθάνονται αδύναμοι να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της διοίκησης, διαπίστωσε η έρευνα του Πανεπιστημίου της Γάνδης στο Βέλγιο.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 6.900 εργαζόμενοι, κατέγραψε τις ανησυχίες των πληρωμάτων καμπίνας που ανέφεραν ότι πιέζονται να κάνουν πωλήσεις εν πτήσει (αρώματα, αλκοόλ), κάτι που συγκρούεται με τον κύριο ρόλο τους, που δεν είναι άλλος από το να διασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβατών.

Οι ερευνητές επισήμαναν ότι μια γενιά έμπειρων πιλότων εγκατέλειψε τον κλάδο, αντικαθιστάμενη από νεότερους, φθηνότερους και πιο ευέλικτους εργαζόμενους που είναι πιο πιθανό να αποδεχτούν επισφαλείς συμβάσεις, κάτι που αποδυναμώνει τη δυνατότητά τους να τηρούν υψηλά πρότυπα.

Σε ερώτηση για το αν αισθάνονται σίγουροι να αμφισβητήσουν αποφάσεις που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες, πάνω από τους μισούς απάντησαν ότι δεν θεωρούν πως μπορούν να «τροποποιήσουν οδηγίες» της διοίκησης για λόγους ασφαλείας.

Το ποσοστό αυτό δείχνει επιδείνωση σε σχέση με μελέτη του 2014, που είχε διαπιστώσει ότι το 82% των πιλότων αισθανόταν ικανό να το πράξει.

Περίπου το 30% των πιλότων δήλωσε ότι μερικές φορές διστάζει να λάβει αποφάσεις ασφαλείας φοβούμενο πιθανές αρνητικές συνέπειες για την καριέρα του.

Οι ερευνητές περιγράφουν μια μαύρη τρύπα για την ασφάλεια:

Μετά την επανεκκίνηση της αεροπορίας - έπεια από την πανδημία - και με δεδομένη την κυριαρχία των αεροπορικών χαμηλού κόστους, τα πληρώματα πιέζονται να δουλεύουν μεγαλύτερες βάρδιες με λιγότερες ευκαιρίες ανάπαυσης.

Το 42% όλων των μελών πληρώματος πιστεύει ότι η διοίκηση βάζει το πρόγραμμα πάνω από την ασφάλεια, ενώ η κόπωση παραμένει σοβαρό πρόβλημα: σχεδόν ένας στους τρεις πιλότους και σχεδόν οι μισοί αεροσυνοδοί παραδέχτηκαν ότι μερικές φορές διστάζουν να δηλώσουν ότι δεν είναι σε θέση να πετάξουν.

Ανώνυμες μαρτυρίες πληρωμάτων περιέγραψαν μια αίσθηση απαξίωσης και φόβου. Ένας ανέφερε: «Νιώθω σαν εγκληματίας μόνο και μόνο επειδή είμαι άρρωστος». Άλλος μετέφερε ότι ο προϊστάμενός του του φώναζε: «Είσαι εδώ για να πουλάς, γαμώτο».

Σχεδόν το 68% του προσωπικού έπεσε κάτω από το θετικό όριο για ψυχική υγεία, ενώ το 78% δήλωσε ότι αισθάνεται «απανθρωποποιημένο».

Η έρευνα εντόπισε ιδιαίτερο πρόβλημα στα «άτυπα» συμβόλαια, όπως βραχυχρόνιες ή ελεύθερης συνεργασίας συμβάσεις. Οι νεότεροι και όσοι εργάζονται στην Ανατολική Ευρώπη (Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία) είναι πιο πιθανό να εργάζονται υπό τέτοιες συμβάσεις.

Η εντατικοποίηση της δουλειάς σε συνδυασμό με ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και αύξηση των επιβατών αφήνει λιγότερο χρόνο για αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων.

Πηγή: Guardian